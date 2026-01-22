Лекарство в вашей тарелке: какой продукт помогает при язве желудка и раке ЖКТ

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 45 0

Одна ценная молекула в этом продукте работает как противовоспалительный агент и обезвреживает потенциально вредные соединения.

Фото: 5-tv.ru

Педиатр Тарасова: брокколи помогает при язве желудка и снижает риск рака ЖКТ

Добавление брокколи в рацион поможет в борьбе с язвой желудка и снизит риск развития рака желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом журналистам издания Газета.ру рассказала доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.

По словам эксперта, в составе этого овоща есть очень ценная молекула сульфорафан, которая «утихомиривает» вялотекущие воспалительные процессы в слизистой оболочке желудка и кишечника. Она также является вспомогательным средством при лечении гастритов и язв, так как способна подавлять активность возбудителя этих недугов — бактерии Helicobacter pylori.

«Сульфорафан усиливает выработку собственных ферментов печени, которые обезвреживают потенциально вредные соединения. Это мягкая и естественная поддержка главного фильтра организма», — сказала Тарасова.

В брокколи, добавила врач, много клетчатки, создающей полезную микрофлору, которая в свою очередь является залогом хорошей усваиваемости питательных веществ и крепкого иммунитета (до 70% иммунных клеток живут в кишечнике), лучшее усвоение питательных веществ и даже защита от воспалительных заболеваний кишечника.

Кроме того, в овоще содержатся антиоксиданты, витамины С, Е и бета-каротин, витамин К — в комбинации с сульфорафаном они укрепляют защитный барьер слизистой оболочки желудка. Она становится устойчивее по отношению к агрессивным факторам. Брокколи и другие крестоцветные овощи благодаря полезным ингредиентам защищают ДНК здоровых клеток и стимулируют гибель поврежденных (апоптоз).

Но не стоит надеяться только на капусту. Пополнение рациона этим продуктом не отменяет лечения и наблюдения у специалиста. А еще при неправильном приготовлении брокколи оказывается бесполезной пищей — при слишком долгой варке в большом количестве воды. Все ценные вещества в этом случае уходят в бульон. Достаточно пяти-семи минут на пару или быстрой обжарки.

