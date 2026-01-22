Экономия дошла до культуры: музеи Вены закрываются из-за нехватки денег

Музеи Вены закрываются на фоне жесткой экономии

Насколько печально экономическое положение Европы, отражают последние новости из Вены. В австрийской столице массово закрываются музеи. Квартира, в которой умер композитор Франц Шуберт, резиденция композитора Иоганна Штрауса, а также дом композитора Йозефа Гайдна будут недоступны для посетителей как минимум два года.

У города нет средств даже на выплату зарплат сотрудникам. И это лишь малая часть жесткой программы экономии. Ожидается, что уже совсем скоро резко взлетит стоимость проезда в общественном транспорте австрийской столицы — почти на 30%.

