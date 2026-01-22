Экономия дошла до культуры: музеи Вены закрываются из-за нехватки денег

Эфирная новость 48 0

Тяжелое финансовое положение европейских столиц наглядно проявилось в Австрии.

Фото, видео: IMAGO/MiS/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Музеи Вены закрываются на фоне жесткой экономии

Насколько печально экономическое положение Европы, отражают последние новости из Вены. В австрийской столице массово закрываются музеи. Квартира, в которой умер композитор Франц Шуберт, резиденция композитора Иоганна Штрауса, а также дом композитора Йозефа Гайдна будут недоступны для посетителей как минимум два года.

У города нет средств даже на выплату зарплат сотрудникам. И это лишь малая часть жесткой программы экономии. Ожидается, что уже совсем скоро резко взлетит стоимость проезда в общественном транспорте австрийской столицы — почти на 30%.

Ранее, писал 5-tv.ru, французский телеканал впервые показал кадры ограбления Лувра. Преступление было совершено 19 октября 2025 года. Злоумышленники похитили восемь предметов, стоимость которых оценивается в 102 миллиона долларов. На кадрах видно, что злоумышленники варварски разбивают витрины с экспонатами и судорожно распихивают награбленное по сумкам и карманам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.52
-0.30 90.72
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:40
В Москве началась крупнейшая волна закрытий ресторанов со времен пандемии
9:35
ВС РФ уничтожили мост в Сумской области, по которому ВСУ перебрасывали силы
9:22
В США заявили, что администрация Трампа планирует госпереворот на Кубе
9:12
В Хабаровском крае бездомный зарезал знакомого, пустившего его переночевать
9:03
Способ не сойти с ума: нормально ли разговаривать с кошками
9:02
Мальдивы — Волочковой, квартирная драма — Долиной: как звезды провели новогодние каникулы

Сейчас читают

Трамп и «глобальный Лондон» схватились в Давосе, а взорвется в Иране — эксперт
Любовь, секс и спортзал: Сергей Бурунов раскрыл свой секрет похудения
«Разводимся проработанными!»: звезды на красной дорожке комедии «Комментируй это»
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026