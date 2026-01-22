Шестой сезон конкурса спортивных проектов «Ты в игре» начался в Москве

Эфирная новость 36 0

Победитель получит миллион рублей.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве стартовал шестой сезон всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Торжественную церемонию провели перед началом баскетбольного матча между московским ЦСКА и екатеринбургским «Уралмашем». Цель конкурса — найти и поддержать авторов ярких спортивных проектов. Предложить идею может каждый, а победитель получит миллион рублей.

«В прошлом году я с большим удовольствием вручил Гран-при, миллион, за проект по развитию древней русской игры кила. Очень интересная, зрелищная, она только сейчас возрождается. И такого рода в том числе исторические проекты, конечно, очень интересны для людей», — отметил министр спорта России Михаил Дегтярев.

Всего в конкурсе восемь номинаций. За пять предыдущих сезонов на него поступило более 21 тысячи проектов со всей страны. В состязании идей поучаствовали почти 20 миллионов человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
77.52
-0.30 90.72
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:40
На острове Сулавеси в Индонезии обнаружен древнейший наскальный рисунок
15:36
«Нет ничего невозможного»: Ольга Орлова забрала ребенка и покинула мужа
15:30
Знал секреты: мужчина притворялся пилотом и бесплатно путешествовал
15:22
Семь секунд без гравитации: появилась новая теория о конце света в августе 2026-го
15:15
Приехали за предателями: в России сорвали операцию молдавских спецслужб
15:07
Главное — цвет: какое платье может помочь Волочковой все-таки выйти замуж

Сейчас читают

«Лиза 20.01.26»: загадочная надпись на снаряжении школьника из Нижнекамска
«Это проявление силы»: Сергей Бурунов поддержал мужчин, умеющих плакать
Подковать блоху — это по-русски: почему смекалка входит в состав твоей крови
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026