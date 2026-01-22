Трогательная история о любви и взрослении: вышел трейлер фильма «Первая»

В сети появился официальный трейлер драмы о любви «Первая»

Скоро в прокат выйдет драма «Первая» — трогательная история о любви и взрослении. Уже вышел официальный трейлер, его можно посмотреть на RuTube.

Фильм выйдет в прокат 12 февраля 2026 года, накануне Дня всех влюбленных. Дистрибьютор картины — «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг Национальная Медиа Группа). Производством кинокартины занимались кинокомпании «Хэштэг Медиа», «Илья Муромец» и «Амальгама» при поддержке Министерства культуры РФ

Аня Харичева выступила в роли режиссера и автора сценария, и «Первая» стала для нее полнометражным дебютом. Генеральным продюсером и соавтором сценария является Алексей Троцюк. В главной роли снялись Олег Савостюк и Ирина Новиченко — новые лица в большом кино.

«Для моего героя это история первого настоящего столкновения с чувствами — без опыта, без защиты, без понимания, как правильно», — рассказал о своем персонаже актер Олег Савостюк.

«Первая» — честная и эмоциональная история о тех самых первых чувствах, которые буквально выбивают почву из-под ног.

По сюжету главный герой по имени Паша — парень, который уверен в том, что сильные чувства не для него. Однако все меняется, когда он знакомится с Алисой — их познакомила его подруга Леся, влюбленная в главного героя уже давно.

Алиса является довольно неординарной личностью, она стремительно заполняет все пространство Паши. Она любит внезапно исчезать и возвращаться, удерживая парня в постоянном напряжении. На кону оказываются грант на разработку, клуб, доставшийся в наследство от родителей, и сама способность Паши контролировать свою жизнь.

Позже в их историю вмешивается конкурент — взрослый мужчина, которому эта игра давно знакома. Но для Паши все это становится первым и довольно болезненным опытом.

