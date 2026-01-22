Тепло, радость и весеннее настроение: вышел тизер-трейлер комедии «Тюльпаны»

Вышел тизер-трейлер романтической комедии «Тюльпаны»

Кинокомпания Bazelevs совместно с кинопродакшном Red Pepper Film в партнерстве с Первым каналом представил тизер-трейлер к новой романтической комедии «Тюльпаны», приуроченной к прекрасному празднику — 8 Марта. Ролик можно посмотреть на RuTube.

Новая картина станет настоящим подарком для женщин всех возрастов, подарит хорошее настроение и, самое главное, веру в любовь.

Как и известная кинофраншиза «Елки», «Тюльпаны» объединили в себе несколько историй, которые произошли во время праздника весны. Этот альманах станет новой весенней традицией и будет хорошим поводом для того, чтобы отправиться всей семьей в кино.

По сюжету герои картины попадут в неординарные ситуации и столкнуться с незапланированными встречами, которые потом в корне изменят их жизнь. Фильм наполнен романтическими признаниями, смешными недоразумениями и трогательными моментами. «Тюльпаны» буквально излучают тепло, радость и весеннее настроение.

В фильме также забавно отражается вся суета в преддверии женского праздника, когда в стране случается настоящий коллапс: бесконечные очереди за цветами, гонка за подарками, поздравления.

Лента выйдет в широки прокат 5 марта 2026 года, дистрибьютором выступил «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг Национальная Медиа Группа). Режиссерами «Тюльпанов» выступила Анна Кузнецова, Юлия Лысова, Юлия Узких, Владислав Иконников и Юрий Коробейников.

В новелле «Стеклянный потолок» сыграли Вячеслав Чепурченко, Юлия Топольницкая, Николай Коляда, SEVILLE (солистка группы «Artik & Asti». В истории «Гриша» приняли участие Елена Яковлева и Алексей Серебряков. В новелле «Стася идет гулять» сыграли Ярослав Могильников и Александра Бабаскина. Главные роли в новелле «Женский бизнес» исполнили Слава Копейкин и комик Варвара Щербакова.

