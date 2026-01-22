Нарушили принципы: артистов Национальной оперы Украины уволят из-за «Лебединого озера»

Артистов Национальной оперы Украины уволят из-за участия в «Лебедином озере»

Артистов балета Национальной оперы Украины могут уволить из-за участия в постановке «Лебединое озеро». Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на заявление министерства культуры Украины.

«Из социальных сетей стало известно об участии ведущих солистов балета Национальной оперы Украины Натальи Мацак и Сергея Кривоконя в спектаклях „Лебединое озеро“ с United European Ballet (Colossart Production). <…> Они нарушили общую принципиальную позицию артистов Национальной оперы Украины — изъятие из текущего репертуара произведений российских композиторов», — говорится в публикации канала.

Уточняется, что упомянутые артисты приняли участие в данной постановке во время своего официального отпуска, который они провели за границей.

Окончательное решение руководством учреждения и Минкультом Украины о судьбе Мацак и Кривоконя еще не принято. Но его подготавливают в «рамках трудовых отношений». При этом информация об этих артистах уже исчезла с официального сайта оперы. На основе этого авторы публикации сделали вывод, что их, вероятно, уволят.

Наталья Мацак и до этого инцидента критиковала решение руководства об изъятии из репертуара Нацоперы произведений российских композиторов, в том числе и Петра Чайковского — автора «Лебединого озера».

Ранее 5-tv.ru писал о том, на Украине хотят запретить российскую музыку на стриминговых сервисах.

