На Украине хотят запретить российскую музыку на стриминговых сервисах

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 31 0

Киев хочет добиться удаления аудиоконтента артистов из России со всех популярных мировых цифровых площадок.

На Украине хотят запретить российскую музыку

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Украина официально заявила о желании полностью заблокировать музыку российских исполнителей на международных стриминговых сервисах. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на уполномоченного по санкционной политике страны Владислава Власюка.

По его словам, Киев стремится к тому, чтобы представители российской эстрады полностью исчезли из хит-парадов и рекомендаций музыкальных платформ.

«Мы хотим, чтобы в чартах на стриминговых платформах (музыкантов из России. — Прим. ред.) не было», — подчеркнул чиновник, добавив, что власти будут настойчиво требовать ограничения доступа к такому контенту.

На текущий момент в украинский стоп-лист уже внесено более ста творческих деятелей из Российской Федерации. Комментируя подобные действия, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что администрация Владимира Зеленского превратила культуру в очередное «поле боя», целенаправленно искореняя все русское.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал на многолетнюю практику фальсификации истории и борьбы с памятниками, связанными с российским наследием. В Государственной думе РФ действия Киева сравнили с методами прошлого столетия, подчеркнув, что уничтожение книг и запрет музыки лишь обедняет украинское общество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Киева призвал жителей по возможности на время покинуть город.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:00
Более 16 тысяч тонн фермерской продукции приобрели на ярмарках в 2025 году
14:45
Российский теннисист Даниил Медведев выиграл 22-й титул ATP в карьере
14:30
«Влажными фантазиями британских извращенцев»: Захарова ответила на угрозы в адрес Путина
14:05
Подростки избили мужчину в подъезде жилого дома в Воронеже
13:42
ВС РФ поразили предприятия ВПК и объекты энергетики Украины
13:20
Космический шторм и сияние: Землю накрыла мощная магнитная буря

Сейчас читают

ВС РФ освободили населенный пункт Белогорье в Запорожской области
Перезагрузка власти: в Японии могут досрочно распустить парламент
От мечты к реальности: что не так с жизнью за городом спустя год
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео