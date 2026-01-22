Дорогой ужин: жительница Балаково перевела «Киркорову» почти 100 тысяч рублей

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 37 0

«Певец» восхищался собеседницей и предложил организовать встречу — за ее счет.

Женщина перевела лже-Киркорову почти 100 тысяч рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жительница Балаково Саратовской области перевела лже-Киркорову почти 100 тыс. рублей

Жительница города Балаково Саратовской области стала жертвой мошенничества, хотя думала, что переписывается народным артистом РФ Филиипом Киркоровым. Об этом сообщили в ГУ МВД по Саратовской области.

По информации РИА Новости, мошенник убедил женщину, что он — «король российской эстрады».

«В МУ МВД России „Балаковское“ с заявлением о мошенничестве обратилась 30-летняя местная жительница. Заявительница указала, что в одном из мессенджеров ей якобы написал популярный эстрадный певец», — говорится в сообщении ведомства.

Имя пользователя совпадало с именем реального певца, поэтому это не вызвало у потерпевшей никаких подозрений. Женщина переписывалась со злоумышленником с ноября 2025 года по январь 2026-го.

По информации МВД, лже-артист восхищался женщиной и даже предложил организовать с ним встречу, нужно было всего лишь оплатить расходы на приезд в Балаково. Мошенник пообещал женщине персональный ужин в ресторане. В итоге саратовчанка перевела «Киркорову» 98 500 рублей, после чего аферист перестал выходить на связь.

«Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. Расследование продолжается», — пояснили в МВД.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Госдуме рассказали о схеме мошенников с «проверкой» аккаунта на защищенность. Они массово рассылают фишинговые сообщения, маскирующиеся под уведомления от госсервисов. Предлагают провести проверку защиты аккаунта и запрашивают данные для доступа к личным кабинетам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
77.52
-0.30 90.72
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:21
Домашнее рабство: мать десятерых детей 25 лет держала женщину в плену
17:06
Ковальчук: судостроение и флот не должны отставать от технологических инноваций
16:58
«Они убивали моего ребенка»: беременную сотрудницу дома престарелых избили битой
16:46
Дорогой ужин: жительница Балаково перевела «Киркорову» почти 100 тысяч рублей
16:37
Около 25 км дорог построят для обслуживания «Большого Сити» — Сергей Собянин
16:26
ЛДПР предложила ввести амнистию на ранее ввезенное оборудование для майнинга

Сейчас читают

«Лиза 20.01.26»: загадочная надпись на снаряжении школьника из Нижнекамска
«Кто-то Кулибин, а кто-то Левша»: Ян Цапник о русских умельцах
«Это проявление силы»: Сергей Бурунов поддержал мужчин, умеющих плакать
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026