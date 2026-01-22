«Спустя 12 лет это прошло»: Марк Богатырев о занятиях йогой

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 19 0

Актер недавно вернулся из Таиланда и рассказал, как провел отпуск.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Марк Богатырев занимается йогой уже девять лет

Актер Марк Богатырев уже девять лет занимается йогой. Об этом звезда сериала «Кухня» рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере приключенческого фильма «Левша».

Недавно артист вернулся из Таиланда и рассказал, что во время отдыха ходил в горы, медитировал, катался на мотоцикле, пил кокосовое молоко, ну и конечно, практиковал йогу.

«Ну я девять лет занимаюсь йогой уже. Я когда-то первый раз сбежал же оттуда (из Таиланда — Прим. ред.), не смог выдержать, очень сложно. Болели колени, спина, и очень тяжело было остановить мысленный поток, а спустя 12 лет это прошло, и я этим горжусь», — поделился Богатырев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Марк Богатырев назвал главными достижениями 2025 года спортивные успехи своего сына Даниила. Ему нравится, как наследник учится быть сильным, ловким и смелым. Актер видит в Данииле самого себя.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.04
-1.48 88.79
-1.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:17
«Спустя 12 лет это прошло»: Марк Богатырев о занятиях йогой
19:58
«Мы потеряли все»: бывшая избранница Дурова обвинила предпринимателя в шантаже
19:44
В Москве повышают температуру в системе отопления из-за резкого похолодания
19:31
Явка по требованию: зачем Зеленского вызвали на форум в Давос
19:19
Неизвестный треугольный летательный аппарат заметили над «Зоной 51»
19:06
Захарова назвала болезненной фантазией слова Макрона о якобы дестабилизирующей России

Сейчас читают

Тайное стало явным: интимные фото россиянки утекли в сеть после ночи в Куршевеле
Семь секунд без гравитации: появилась новая теория о конце света в августе 2026-го
«Кто-то Кулибин, а кто-то Левша»: Ян Цапник о русских умельцах
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026