«Смотрю и радуюсь»: Марк Богатырев о спортивных успехах сына

Актер Марк Богатырев радуется спортивным успехам сына

Актер Марк Богатырев назвал главными достижениями уходящего 2025 года спортивные успехи своего сына. Об этом звезда сериала «Кухня» рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере анимационного фильма «Три богатыря и свет клином», которая прошла в столичном кинотеатре «Художественный». Актер пришел на премьеру с четырехлетним наследником Данилой.

«Мы вот много тренировок с сыном посещали. Я ходил, смотрю, как он растет, как он становится ловким, смелым, учится плавать. Для меня это какие-то самые главные события, потому что я в этом вижу, как я учился когда-то плавать, учился как-то быть ловким. И вот я на это смотрю и радуюсь», — поделился 40-летний Богатырев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актеры Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц развелись. Познакомились артисты на съемках сериала «Наживка для ангела» в 2017-м. Начали встречаться год спустя. В 2020 Богатырев к Арнтгольц узаконили свои отношения, в феврале 2021 у них родился сын Данила.

