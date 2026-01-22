Около 25 км дорог построят для обслуживания «Большого Сити» — Сергей Собянин

Это необходимо для обеспечения транспортной доступности будущего жилого и делового кластеров, а также связи между районами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Еще около 25 километров дорог построят для обслуживания «Большого Сити». Это один из важных центров экономической активности, который расположен на территории Центрального, Западного, Северо-Западного и Северного административных округов. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

«Здесь появятся современные офисные комплексы, инновационные бизнес-кластеры, высокотехнологичные логистические центры. Рабочие места сформируются вдоль основных магистралей и вблизи станций общественного транспорта», — написал мэр Москвы.

В границах «Большого Сити» расположены станции метро, остановочные пункты Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров, а также крупные магистрали — Ленинградский и Кутузовский проспекты, Третье транспортное кольцо. 

Новые дороги нужны для обеспечения транспортной доступности будущего жилого и делового кластеров, а также связи между районами.

Сейчас в активной стадии строительства и подготовки находится семь объектов. Специалисты проводят реконструкцию набережной Москвы-реки от района Филевский Парк до театра «Мастерская П.Н. Фоменко», улицы Кульнева и Карамышевской набережной. Строят мост-парус у Новозаводской улицы и благоустраивают Шелепихинскую набережную, а также формируют улично-дорожную сеть для транспортного хаба «Москва-Сити» и возводят два велопешеходных моста через Москву-реку.

Кроме того, в перспективе реализуют проекты, охватывающие еще почти 18 километров дорог, — с реконструкцией ключевых улиц и строительством новых транспортных развязок. В этом районе также планируется развитие маршрутной сети наземного транспорта.

«В рамках развития “Большого Сити” уже введено 35 километров дорог, включая мосты, путепроводы, эстакады и подземные пешеходные переходы», — добавил Сергей Собянин.

