В Москве повышают температуру в системе отопления из-за резкого похолодания

Синоптики спрогнозировали самый холодный день зимы в столице — 25 января.

В Москве повышают температуру в системе отопления

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Специалисты комплекса городского хозяйства повышают температуру в системе отопления в связи с ожидаемым резким похолоданием. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. 

«Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни ожидается резкое похолодание, в связи с этим заранее приступили к изменению параметров работы системы теплоснабжения. В настоящее время плавно повышаем температуру теплоносителя», — рассказал Петр Бирюков.

Технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой воздуха на улице. Задания на изменение выдают заблаговременно на основании краткосрочного прогноза погоды.

Температуру нельзя быстро поднять или снизить из-за естественной инерционности системы теплоснабжения. Отопление регулируют с помощью двух параметров: повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.

Диспетчерские службы ПАО «МОЭК» контролируют корректировку в автоматическом режиме. Они опираются на показатели погодных датчиков и систем диспетчеризации, расположенных в том числе на тепловых пунктах.

 

