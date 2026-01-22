Самолет с Уиткоффом приземлился в Москве

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 56 0

Спецпосланник США прилетел в Россию на переговоры с Владимиром Путиным.

Самолет Уиткоффа прибыл в Москву

Фото: Данил Айкин/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером прибыли в Москву 22 января. Информация о перелете была зафиксирована в тот же день сервисом Flightradar24.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным стороны намерены обсудить возможные пути урегулирования конфликта на Украине. По его словам, по итогам встречи запланирован телефонный брифинг помощника российского президента Юрия Ушакова.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия положительно оценивает участие США в переговорном процессе по украинскому направлению, отмечая значимость предпринимаемых усилий и достигнутых результатов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 

-8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.04
-1.48 88.79
-1.93
Ничего не изменилось? Почему год Лошади еще не наступил и когда ждать пер...

Последние новости

23:27
В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа
23:19
«Пропасть между эпохами»: солист группы «Братья Грим» рассказал, как поменялась жизнь за 20 лет
22:59
«Кожу жжет и тянет»: чем опасно использование косметики с кислотами зимой
22:44
Путин расширил и продлил проект по реформе высшего образования
22:37
Самолет с Уиткоффом приземлился в Москве
22:25
Ничего не изменилось? Почему год Лошади еще не наступил и когда ждать перемен

Сейчас читают

Опубликованы кадры с места скандальной вечеринки Rendez-Vous в Куршевеле
«Спустя 12 лет это прошло»: Марк Богатырев о занятиях йогой
«Кто-то Кулибин, а кто-то Левша»: Ян Цапник о русских умельцах
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026