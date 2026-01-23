«Легче грузить, чем смешить»: Бронзит о своем мультфильме и номинации на «Оскар»

Режиссер сравнил участие в премии с экзаменом и отметил, что рад возможности снова рассказать историю без слов.

Фото, видео: AP/ТАСС; 5-tv.ru

Константин Бронзит признался, что каждая номинация на «Оскар» дается сложнее

Петербургский мультипликатор Константин Бронзит третий раз номинирован на «Оскар». Его работа «Три сестры» поборется за награду в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». В интервью нам режиссер признался, что встретил эту новость с воодушевлением.

«Я воспринимаю это как чудо, потому что это третий раз со мной происходит. Каждый раз как сдаешь экзамен. Все сложнее и сложнее. Эмоции зашкаливают, градус описать невозможно. У меня смешное легкое кино по сути, хотя тоже о судьбах людей. Вы знаете, грузить, как выясняется, гораздо легче, чем смешить. Еще один плюс большой — мое кино без слов. Я умудряюсь рассказать историю в течение 15 минут без единого слова», — поделился режиссер Константин Бронзит.

Действительно, Бронзит уже дважды пытался взять «Оскар». Сначала мультфильмом «Уборная история — любовная история». Затем работой «Мы не можем жить без космоса». Обе короткометражки собрали десятки призов на фестивалях, но до золотой статуэтки не добрались. В этот раз ставка сделана на картину «Три Сестры». Мультфильм в фирменном стиле Бронзита, без слов, но в этот раз он не грустный, а наоборот, заставляет зрителя улыбнуться.

