Трамп заявил, что Зеленский готов заключить соглашение по Украине

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 15 0

Параметры договоренности известны.

Конфликт на Украине — Зеленский готов заключить соглашение

Фото: Reuters/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский готов заключить соглашение по урегулированию конфликта с Россией. Об этом глава Белого дома сказал журналистам на борту своего самолета по пути из Давоса в Вашингтон.

Он отметил, что параметры договоренности по Украине известны как главе Незалежной, так и людям.

При этом, когда американского лидера спросили о том, какие препятствия остаются для урегулирования конфликта, он ответил, что это те же вещи, что и в прошлом году, уточнив, что в основном это касается «пределов и границ».

Параллельно в Кремле проходит седьмая встреча президента России Владимира Путина и специальным посланником президента США Стива Уиткоффа.

Как ранее сообщал российский лидер, в ходе диалога с американской стороной, помимо украинского вопроса, также будут обсуждаться потенциальное участие России в «Совете мира», дальнейшая судьба части активов России, замороженных в США в период предыдущей американской администрации.

На встрече также присутствуют помощник президента Юрий Ушаков и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.04
-1.48 88.79
-1.93
Ничего не изменилось? Почему год Лошади еще не наступил и когда ждать пер...

Последние новости

2:31
Скрутили в торговом центре: задержание за кражу в Петербурге обернулось гибелью покупателя
2:10
Трамп заявил, что Зеленский готов заключить соглашение по Украине
1:50
Трамп назвал предложение Путина по взносу в «Совет мира» очень интересным
1:31
Орбан ответил на фразу Зеленского о «подзатыльниках для каждого Виктора»
1:10
Виктория и Дэвид Бекхэм усомнились в подлинности поста их сына Бруклина
0:49
В ресторане вечеринки Rendez-Vous рассказали о стоимости услуг

Сейчас читают

В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа
«Пропасть между эпохами»: солист группы «Братья Грим» рассказал, как поменялась жизнь за 20 лет
Тайное стало явным: интимные фото россиянки утекли в сеть после ночи в Куршевеле
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026