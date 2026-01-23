Мало? Украина скупила почти всю доступную электроэнергию в ЕС 

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 14 0

Украина продолжает жить с масштабными отключениями.

Украина скупила почти всю доступную электроэнергию в ЕС 

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Christoph Hardt

EADaily: 21 января Украина установил рекорд по закупкам электроэнергии в ЕС

Украина 21 января установила рекорд по закупке электроэнергии у Европы. Об этом говорится в материале EADaily.

По данным издания, в начале 2026 года импорт подскочил вдвое. Оператор ENTSO-E за сутки закупил рекордные 42ГВ-ч. Основным поставщиком электроэнергии для Незалежной по-прежнему остается Венгрия. Оттуда Украина за сутки получает 22,34 ГВт-ч. Затем идет Румыния и Словакия.

До этого закупки электроэнергии были вдвое меньше. И это, вероятнее всего, связано с высокими ценами. Только 16 января регулятору удалось их выровнять. Теперь Украина платит порядка 300 евро за МВт-ч.

Тем не менее, несмотря на рекордный импорт, Украина продолжает жить с масштабными отключениями. С одной стороны, после ответных ударов российской армии по электростанциям нужно больше электроэнергии. С другой, импортную электроэнергию просто не могут доставить в разные части страны.

Как известно, сейчас во многих украинских городах применяют аварийные отключения. Однако и такая мера нисколько не улучшает ситуацию. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в многоквартирных домах в столице люди уже не могут пользоваться туалетами, потому что в трубах замерзла вода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что скандал вокруг песни исполнительницы Тины Кароль показал истинные настроения украинцев. Артистка призвала жителей Незалежной не падать духом без света и воды и чуть-чуть «потерпеть» ради мифической победы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

