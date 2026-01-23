Дачный сезон под угрозой: мошенники готовят атаки на СНТ

Мошенники готовят массовые атаки на владельцев дачных участков

В России зафиксированы признаки подготовки масштабных мошеннических кампаний, нацеленных на владельцев дачных участков. Как сообщили специалисты сервиса Smart Business Alert компании ЕСА ПРО, в открытом доступе была обнаружена крупная база данных садоводческих некоммерческих товариществ.

По оценке аналитиков, злоумышленникам стала доступна информация примерно о десяти тысячах СНТ, что составляет около десятой части от их общего количества по стране. В массиве данных содержатся наименования товариществ, их юридические адреса, ИНН, номера телефонов и адреса электронной почты. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что подавляющее большинство почтовых ящиков зарегистрированы на публичных почтовых сервисах, что значительно упрощает их перехват или подмену.

«Мошенники выбрали достаточно удобный период — зиму и весну, особенно сразу после новогодних праздников, когда многие владельцы реже посещают и используют дачные участки», — пояснил руководитель сервиса SBA Сергей Трухачев в беседе с Lenta.ru.

По словам специалистов, давно не используемые электронные адреса СНТ представляют особую ценность для злоумышленников. Такие ящики могут быть повторно зарегистрированы третьими лицами и при этом продолжать выглядеть в поисковых системах как официальные контакты товариществ. Это создает почву для рассылки фальшивых уведомлений, подмены платежных реквизитов и других схем обмана, рассчитанных как на председателей СНТ, так и на рядовых дачников.

Эксперты по кибербезопасности советуют владельцам участков проявлять повышенную осторожность и перепроверять любую информацию, даже если она приходит с внешне официальных адресов или сопровождается знакомыми реквизитами.

На фоне роста подобных угроз власти также обсуждают дополнительные меры против кибермошенничества. Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства 15 января заявил о возможности вступления в силу второго пакета мер по борьбе с киберпреступлениями уже с сентября. Он напомнил, что законопроект включает около двух десятков инициатив, а также отметил, что правительство планирует рассмотреть дополнительные изменения в правовую базу.

Эксперты подчеркивают, что в условиях утечек данных и роста цифровых атак ответственность за безопасность частично ложится и на самих пользователей, особенно когда речь идет о коллективных структурах вроде садоводческих товариществ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.