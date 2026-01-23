Льдину с рыбаками унесло в море на Сахалине

Вывезти на лодке их не удалось.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

Двух рыбаков унесло на льдине в море у берегов Сахалина. Самостоятельно добраться до суши они не смогли. На помощь прибыли спасатели. Из-за сложной ледовой обстановки вывезти рыбаков на лодке не удалось. Задействовали спецтехнику. Сейчас жизни и здоровью рыбаков ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru писал, что незапланированное купание чуть не стоило жизни подростку из Севастополя. 13-летний мальчик гулял с одноклассницей по набережной на мысе Хрустальном и упал в холодное море. По всей видимости, пострадавший хотел впечатлить свою спутницу.

Он разбежался, чтобы прокатиться по льду у самой кромки набережной. Но потерял равновесие и оказался в ледяной воде. На выручку школьнику бросились случайные прохожие. Мальчика вытащили на берег и отвели в ближайший отель под горячий душ.

Ранее ребенок погиб из-за провала снегохода под лед на Чукотке. По данным следователей, подозреваемый, мужчина 28 лет, управляя снегоходом марки «Ямаха» с прицепленными санями, где находились 39-летняя женщина вместе с несовершеннолетним, выехал из населенного пункта Инчоун в село Лаврентия.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака

