Ребенок погиб из-за провала снегохода под лед на Чукотке

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 31 0

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ребенок погиб из-за провала снегохода под лед на Чукотке

Фото: © РИА Новости/Павел Львов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На Чукотке в результате падения под лед снегохода погиб ребенок. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) по Чукотскому автономному округу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В Telegram-канале ведомства сказано, что инцидент произошел 3 января. По данным следователей, подозреваемый, мужчина 28 лет, управляя снегоходом марки «Ямаха» с прицепленными санями, где находились 39-летняя женщина вместе с несовершеннолетним, выехал из населенного пункта Инчоун в село Лаврентия.

Во время движения водитель выехал на лед. В результате снегоход провалился под воду. Это произошло примерно в десяти метрах от берега. Женщину удалось спасти, а ребенок погиб. Пострадавшая была доставлена в больницу. Следователи выясняют все детали произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что женщина погибла из-за травм на предприятии в Кузбассе. Смертельный инцидент на промышленном объекте произошел в последний день уходящего года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:12
Смерть на семейной церемонии: мужчина убил юношу и сбежал с его головой
11:11
«Чародеи»: тайны съемок главной новогодней сказки СССР и судьбы актеров
10:56
Операция США в Венесуэле стала предупреждением Киеву
10:35
Ребенок погиб из-за провала снегохода под лед на Чукотке
10:18
Число жертв удара ВСУ по гостинице в Херсонской области возросло до 29 человек
9:49
Силы ПВО России сбили 42 украинских беспилотника за два часа

Сейчас читают

Операция США в Венесуэле стала предупреждением Киеву
«Громкая авантюра»: в США начались митинги в поддержку Венесуэлы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео