Ребенок погиб из-за провала снегохода под лед на Чукотке

На Чукотке в результате падения под лед снегохода погиб ребенок. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) по Чукотскому автономному округу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В Telegram-канале ведомства сказано, что инцидент произошел 3 января. По данным следователей, подозреваемый, мужчина 28 лет, управляя снегоходом марки «Ямаха» с прицепленными санями, где находились 39-летняя женщина вместе с несовершеннолетним, выехал из населенного пункта Инчоун в село Лаврентия.

Во время движения водитель выехал на лед. В результате снегоход провалился под воду. Это произошло примерно в десяти метрах от берега. Женщину удалось спасти, а ребенок погиб. Пострадавшая была доставлена в больницу. Следователи выясняют все детали произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что женщина погибла из-за травм на предприятии в Кузбассе. Смертельный инцидент на промышленном объекте произошел в последний день уходящего года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.