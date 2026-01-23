Деревянная клетка для собак: сотрудники школы издевались над ребенком-аутистом

Mirror: сотрудники школы загоняли ребенка-аутиста в клетку для собак

В одной из школ Нью-Йорка сотрудники использовали деревянную конструкцию, напоминающую собачью клетку, для изоляции восьмилетнего мальчика. Ребенок является аутистом. Об этом сообщает издание Mirror.

Родители пострадавшего инициировали судебное разбирательство. Ответчиками по делу выступают совет по образованию округа, администратор школьного округа и президент школьного совета. Семья настаивает на том, что подобные методы обращения с ребенком, имеющим особенности развития, являются недопустимыми и нарушают закон.

Мать пострадавшего мальчика призналась, что чувствует себя преданной. По ее словам, администрация воспользовалась неспособностью ребенка постоять за себя или рассказать о происходящем.

«Я чувствую, что они использовали его инвалидность против него, потому что он не может защититься. Единственное, что он может сделать, — это кричать, плакать или пытаться убежать. И я чувствую, что именно поэтому они завели этот ящик, чтобы они могли запихнуть его туда и просто закрыть дверь», — заявила мать мальчика.

О существовании клетки родители узнали случайно через социальные сети. Бывший член школьного совета опубликовал фотографии загона для «перерывов», пытаясь привлечь внимание общественности к этой проблеме.

В ходе разбирательства отец ребенка встретился с директором школы, которая подтвердила факт наличия деревянного ящика, созданного специально для их сына. Однако руководство учебного заведения отрицает, что мальчика действительно запирали внутри.

Несмотря на это, адвокат семьи отметил, что невербальный ребенок проявляет явные признаки стресса при виде снимков этой клетки и отказывается посещать занятия.

По данным истцов, в округе может находиться до четырех подобных конструкций в разных школах. В настоящий момент директор и еще несколько сотрудников отстранены от работы на время проведения официального расследования.

Семья требует компенсации за эмоциональный ущерб и судебные издержки.

