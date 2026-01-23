Похищенный в Красноярске подросток прихватил с собой три миллиона рублей

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 49 0

Вечером 22 января мальчик ушел из дома с неизвестным лицом.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Похищенный в Красноярске 14-летний подросток перед уходом из дома забрал три миллиона рублей. Обстановку у дома в коттеджном поселке Серебряный Бор, где проживает семья мальчика, показал корреспондент 5-tv.ru Владислав Тамошаускас.

«Именно отсюда вечером мальчик ушел вместе со своим попутчиком. С собой прихватили три миллиона рублей», — сказал корреспондент.

Ранее стало известно, что в Красноярске похитили сына местного бизнесмена. Вечером 22 января мальчик ушел из дома в коттеджном поселке Серебряный Бор в неизвестном направлении и с неизвестным лицом.

Вечером того же дня на телефон отца подростка пришло сообщение о похищении ребенка с требованием выкупа в размере 30 миллионов рублей. По факту похищения несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.

По данным источника 5-tv.ru, элитный поселок Серебряный Бор находится под вооруженной охраной и видеонаблюдением. В населенном пункте живут состоятельные люди, которые используют вертолеты, чтобы добраться на работу; на задних дворах домов — вертолетные площадки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что установлена личность таксиста, увозившего пропавшего в Красноярске мальчика.

