«С детства мечтал»: Дорогов раскрыл главное желание Сергея Бурунова

Актер Сергей Бурунов всю жизнь мечтал подняться в небо за штурвалом самолета

Российский актер театра и кино Сергей Бурунов через всю жизнь пронес одну мечту из детства, которую не оставляет и старается всеми силами реализовать. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал актер Сергей Дорогов на премьере фильма «Есть только МиГ».

Артист поделился тем, что с ранних лет Бурунов грезил полетами в небе на самолете. Звезда фильмов и сериалов всегда хотел покорять воздушные просторы и попробовать себя в роли летчика.

«Я знаю одного только Сережу Бурунова, который с детства мечтал быть летчиком. И вот, я так понимаю, мечту эту не оставил», — отметил Дорогов.

По его словам, в настоящее время Сергей старается, хотя и не одномоментно, но поддерживать свое желание действиями.

«И он так потихонечку как-то этим занимается. Это с детства у него. Сережка… Да, знаю, что это мечта его детства была, которую он как бы не совсем осуществил, но летает все равно», — сказал собеседник.

Сам Сергей Бурунов делился тем, что, будучи ребенком, не пропускал показательных выступлений летчиков на Тушинском аэродроме и на авиабазе в Кубинке. Об этом он рассказывал в подкасте на федеральном телеканале в феврале 2025 года.

Актер подчеркивал, что начал заниматься во втором Московском аэроклубе имени Виктора Талалихина, когда был подростком. Также артист окончил курс «Летная эксплуатация учебно-тренировочного самолета Як-52», после чего поступил в Качинское высшее военное авиационное училище, однако окончить его не получилось.

Мечту Бурунов воплотил в жизнь только в марте 2011 года, когда в первый раз совершил самостоятельный полет. После этого он регулярно практиковал навыки пилота.

