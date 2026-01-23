«Скачок уже заметен»: цены на бытовую технику вырастут на 20% в 2026 году

Аналитик Муртазин: бытовая техника в 2026 году подорожает на 20%

Бытовая техника в 2026 году подорожает на 20-22%. Об этом в беседе с .RU сообщил ведущий аналитик компании, занимающейся исследованием российского рынка мобильных терминалов, Эльдар Муртазин.

«Вся техника будет дорожать. В 2025 году мировые цены выросли в среднем на 12%, а в 2026-м мы ожидаем рост до 20-22%. Скачок цен на бытовую технику уже заметен», — пояснил специалист.

По словам Муртазина, обычный электрический чайник может быть пластиковым или металлическим. За прошлый год стоимость металла, который идет на изготовление прибора, выросла вдвое.

Аналитик уточнил, что рост цен связан с замедлением мировой экономики и ростом затрат производителей. У компаний увеличиваются издержки на электроэнергию, логистику и другие расходы.

«При росте себестоимости на 10-15% производители начинают транслировать его в цену товара. Сначала они пытаются снижать собственную маржу, но в какой-то момент понимают, что резать ее уже некуда, и перекладывают издержки на потребителя», — сказал Муртазин.

