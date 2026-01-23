Нехватка акушерок привела к трагедии: младенец умер во время домашних родов

В Британии младенец умер во время домашних родов из-за нехватки акушерок

Новорожденная девочка скончалась в британском Уоррингтоне из-за ненадлежащего медицинского контроля во время домашних родов. Они были осложнены острой нехваткой персонала в праздничные дни. Об этом сообщает Daily Mail.

Младенец прожил всего 12 дней после того, как ее 33-летнюю мать экстренно госпитализировали для проведения кесарева сечения во время домашних родов. К моменту вмешательства ребенок уже получил необратимые повреждения головного мозга вследствие гипоксии.

Родители погибшей малышки надеются, что предстоящее следствие прольет свет на системные ошибки и кадровый голод в Национальной службе здравоохранения (NHS). По их мнение это и привело к фатальному исходу.

Согласно показаниям юристов семьи, состояние плода не проверялось должным образом в соответствии с государственными стандартами. Несмотря на регламент, требующий ежепятиминутного мониторинга сердцебиения ребенка во время пребывания роженицы в бассейне, медики проигнорировали эти правила.

«Смерть этого крошечного младенца — абсолютная трагедия. Потеря родителей невосполнима, но осознание того, что контроль за состоянием ребенка не соответствовал рекомендациям NHS, а нехватка сотрудников повлияла на качество помощи, лишь усугубляет их горе», — отметила адвокат.

Семья утверждает, что выбрала роды вне больницы именно из-за опасений за качество стационарного обслуживания. Они считали такой вариант более безопасным для первенца.

Внутреннее расследование выявило цепочку критических нарушений во время работы выездной бригады. Выяснилось, что акушерки были перегружены из-за одновременного приема двух домашних родов и тратили время на решение административных вопросов с графиками вместо наблюдения за пациентами.

Более того, у медиков не оказалось нужного оборудования для обезболивания, а прибывшая на помощь третья сотрудница ранее никогда не участвовала в подобных процедурах.

В роковой день скорую помощь вызвали лишь через полчаса после того, как пульс ребенка перестал прослушиваться. На суде также поднимут вопрос о неисправных ноутбуках врачей, из-за которых записи о ходе родов велись некорректно.

