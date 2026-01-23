Ольга Орлова показала мужа на фоне скандальных новостей о разводе

Лилия Килячкова
Ранее телеведущая вместе с дочерью улетела на Мальдивы.

Что известно об отношениях Ольги Орловой с супругом

Фото: Instagram*/olgaorlova1311

Ольга Орлова опубликовала фото мужа на фоне слухов о разводе

Певица и телеведущая Ольга Орлова опубликовала фото супруга Валерия Маслова на фоне слухов о разводе. Об этом пишет 7Дней.ru со ссылкой на социальные сети артистки.

Ранее стало известно, что Орлова вместе с дочерью Анной улетела на Мальдивы, чтобы отдохнуть с телеведущей Ксенией Бородиной и ее супругом, блогером Николаем Сердюковым. Многие подумали, что телеведущая отправилась в отпуск только с дочкой, а мужа оставила в Москве. В итоге артистка была вынуждена выйти на связь и прокомментировать ситуацию.

В социальных сетях Ольга наконец-то показала супруга, который, как выяснилось, все-таки сопровождает их с дочкой на отдыхе. Теперь поклонники упрекают знаменитость в том, что она специально спровоцировала слухи о разводе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что блогера Айзу-Лилуну Ай заподозрили в токсичном отношении к жениху. . Фанаты стали писать сообщения о том, что им жалко молодого человека. В социальных сетях блогер ответила на эти выпады.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

