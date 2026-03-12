«Не такая большая жертва»: Валерия о Пригожине

Валерия: наш брак с Пригожиным — не история о жертвах

Народная артистка России, певица Валерия прокомментировала слова своего мужа и продюсера Иосифа Пригожина о том, что ради семьи он якобы пожертвовал собственными амбициями. На музыкальной премии «Новое Радио AWARDS», прошедшей в поддержку подопечных Фонда Константина Хабенского, артистка призналась корреспонденту 5-tv.ru, что не считает их союз историей о жертвах.

По ее словам, в их отношениях всегда присутствовал осознанный выбор, а любые решения принимались совместно и без драматизации.

«Слушайте, ну что значит пожертвовал своими мечтами? Не такая большая была жертва, давайте так. Он умеет взвешивать ситуации. Если бы ему сильно хотелось заниматься чем-то другим больше, чем быть со мной, он бы, поверьте, со мной бы не остался. Поэтому странно тут о жертвенности какой-то говорить», — отметила певица.

История отношений Валерии и Иосифа Пригожина давно привлекает внимание поклонников и журналистов. Пара познакомилась в начале 2000-х годов, когда артистка переживала непростой период после развода с продюсером Александром Шульгиным. Их деловое сотрудничество быстро переросло в личные отношения, и уже в 2004 году они официально поженились.

С тех пор супруги не только вместе строят семейную жизнь, но и работают как творческий тандем: Пригожин занимается продюсированием музыкальных проектов Валерии и сопровождает её на гастролях. В интервью они неоднократно подчёркивали, что секрет их долгого союза — в умении договариваться и поддерживать друг друга.

Так, в разговоре с изданием StarHit Валерия признавалась, что считает мужа своим главным союзником и человеком, который помогает ей сохранять баланс между работой и личной жизнью

О взаимной поддержке в семье говорил и сам Пригожин. В интервью KP.RU он отмечал, что их отношения строятся на доверии и честности, а совместная работа лишь укрепляет союз

При этом продюсер не раз подчеркивал, что готов подстраиваться под график супруги, поскольку считает ее карьеру важной частью их общего дела. По данным РИА Новости, Пригожин называет Валерию главным творческим партнером

Музыкальная премия «Новое Радио AWARDS» традиционно объединяет артистов и представителей индустрии. Церемония прошла в формате благотворительного марафона: участники призывали зрителей поддержать подопечных Фонда Константина Хабенского, который помогает детям и молодым взрослым с тяжёлыми заболеваниями головного мозга.

Ранее Валерия поздравила бывшую супругу продюсера Иосифа Пригожина с днем рождения и назвала ее своей родной душой.

