Российская армия освободила Симиновку в Харьковской области

Сергей Добровинский
Всего ВС РФ освободили за неделю пять населенных пунктов.

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Подразделения группировки Вооруженных сил Российской Федерации «Север» за прошедшую неделю вели активное наступление в Харьковской области. Сегодня российские бойцы установили контроль над населенным пунктом Симиновка.

Солдаты и офицеры ВС РФ поразили живую силу и технику трех механизированных бригад Вооруженных сил Украины, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и двух отрядов пограничной службы.

Всего за неделю от украинских боевиков освобождены пять населенных пунктов.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины.

Российский лидер отметил, что украинские боевики возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем Незалежная проигнорировала, поэтому РФ решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили СВО как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

