Десятилетняя девочка задохнулась в сугробе в Красноярском крае

Евгения Алешина
Евгения Алешина

Трагедия произошла в поселке Березовка.

Фото, видео: 5-tv.ru

Десятилетняя девочка задохнулась в сугробе в Красноярском крае. Об этом сообщил следственный отдел по Березовскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в своем Telegram-канале. 

Все произошло 23 января в поселке Березовка на улице Совхозная. Известно, что девочка играла в снегу рядом со своим домом и прокладывал тоннель в большом сугробе. В какой-то момент снег внезапно обрушился на ребенка и перекрыл ей выход. Девочка не смогла выбраться из снежного плена самостоятельно и погибла.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи работают на месте трагедии для выяснения всех деталей.

Ранее 5-tv.ru писал, что установлена личность таксиста, увозившего пропавшего в Красноярске мальчика. До этого отцу ребенка пришло СМС с требованием о выкупе. В пятницу, 23 января, стало известно, что в Красноярске похитили подростка. Накануне вечером он ушел из дома в коттеджном поселке Серебряный Бор в неизвестном направлении, забрав из сейфа родителей порядка трех миллионов рублей. Его сопровождала какая-то женщина.

