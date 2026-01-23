Десятилетняя девочка задохнулась в сугробе в Красноярском крае. Об этом сообщил следственный отдел по Березовскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в своем Telegram-канале.

Все произошло 23 января в поселке Березовка на улице Совхозная. Известно, что девочка играла в снегу рядом со своим домом и прокладывал тоннель в большом сугробе. В какой-то момент снег внезапно обрушился на ребенка и перекрыл ей выход. Девочка не смогла выбраться из снежного плена самостоятельно и погибла.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи работают на месте трагедии для выяснения всех деталей.

