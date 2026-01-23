Российских тяжелоатлетов допустили до международных турниров с флагом и гимном

Эфирная новость 13 0

Пока речь только о спортсменах моложе 23 лет.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Международная федерация тяжелой атлетики допустила наших спортсменов моложе 23 лет до соревнований с флагом и гимном.

Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев. Он также отметил, что взрослым тяжелоатлетам разрешат выступать с национальными символами после восстановления в правах Олимпийского комитета России. Пока они допущены до соревнований только в нейтральном статусе.

Ранее 5-tv.ru писал, что стало известно об участии российских спортсменов в Олимпиаде в Италии. Приглашения на игры получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, младшая сестра олимпийской чемпионки Натальи Непряевой. А также конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова. Информацию подтвердили в Международном олимпийском комитете.

Ранее приглашения получили другие наши атлеты, в том числе фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян. Главные старты четырехлетия пройдут в феврале в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.04
-1.48 88.79
-1.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:30
Мрачная харизма: Джейкоб Элорди может стать новым Джеймсом Бондом
16:26
Российских тяжелоатлетов допустили до международных турниров с флагом и гимном
16:15
Слезы и душевная боль: певица Слава о причинах своих проблем с алкоголем
16:07
«Скорректировать факторы»: врач назвала способ повысить либидо
16:00
Ковры в СССР и сегодня: как изменилась роль ворсистого аксессуара за 30 лет
15:59
Важнее чем Париж: почему Рим был особым городом в жизни Валентино

Сейчас читают

«Честь и вызов»: Константин Богомолов о назначении и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Константин Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ
«Тонкий момент»: отец похищенного мальчика о том, как продвигается расследование
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026