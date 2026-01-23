Российских тяжелоатлетов допустили до международных турниров с флагом и гимном
Пока речь только о спортсменах моложе 23 лет.
Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Международная федерация тяжелой атлетики допустила наших спортсменов моложе 23 лет до соревнований с флагом и гимном.
Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев. Он также отметил, что взрослым тяжелоатлетам разрешат выступать с национальными символами после восстановления в правах Олимпийского комитета России. Пока они допущены до соревнований только в нейтральном статусе.
Ранее 5-tv.ru писал, что стало известно об участии российских спортсменов в Олимпиаде в Италии. Приглашения на игры получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, младшая сестра олимпийской чемпионки Натальи Непряевой. А также конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова. Информацию подтвердили в Международном олимпийском комитете.
Ранее приглашения получили другие наши атлеты, в том числе фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян. Главные старты четырехлетия пройдут в феврале в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
78%
Нашли ошибку?