«Жизнь мудрее наших хотений и желаний»: Алексей Гуськов о поисках таланта

Лилия Килячкова
Эксклюзив

Сложно разглядеть, в чем человек талантлив, но когда дар выявлен — это работа на всю жизнь.

Алесей Гуськов: каждый человек талантлив от природы

Каждый человек талантлив от природы, однако талант сложно разглядеть. Такое мнение выразил народный артист России Алексей Гуськов в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере приключенческого фильма «Левша».

«Человек от природы он талантлив. Сложно просто угадать этот талант, но если он угадан, то это самое интересное, что может быть в жизни. Его надо развивать, потому что предела ему нет. Для этого и есть период поиска, становления человека. Надо все пробовать <…>, а потом оно откликнется. Жизнь гораздо мудрее нас и наших хотений и желаний», — сказал артист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алексей Гуськов рассказал о трудностях работы актера. Как и в любой сфере, в ней есть свои нюансы и особенности. Так, например, стандартный съемочный день составляет 12 часов. По словам Гуськова, прославившегося благодаря таким работам, как «Злой город», «Не покидай меня», «Тульский Токарев», «Противостояние», «Сказки Гофмана», плохая работа вызывает у него грусть и тоску.

