«Осадочек останется»: Алина Алексеева не советует делиться семейными проблемами
После ссоры всегда есть желание рассказать о конфликте в браке близким родственникам, но так делать нежелательно.
Фото, видео: © РИА Новости/Светлана Шевченко; 5-tv.ru
Актриса Алина Алексеева не советует делиться семейными проблемами
Не стоит с близкими людьми делится семейными проблемами. Такой совет дала актриса Алина Алексеева в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Комментируй это».
«Мне кажется, что о проблемах в семье ближайшим родственникам, родителям или ближайшим друзьям, не стоит рассказывать», — сказала артистка.
Она обосновала свою позицию тем, что пара может решить все свои проблемы и помириться. А вот у людей из вашего окружения, знающих о конфликте, неприятный осадок от ситуации останется.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алина Алексеева уверена в женской чуйке. Часто, опираясь на нее, девушки принимают решения, в том числе касающиеся романтических отношений. Так как прекрасный пол, по мнению актрисы, от природы является более интуитивным. На каком-то энергетическом уровне каждая женщина внутри себя знает, есть ли шанс на сохранение пары или уже нет.
