«Осадочек останется»: Алина Алексеева не советует делиться семейными проблемами

Актриса Алина Алексеева не советует делиться семейными проблемами

Не стоит с близкими людьми делится семейными проблемами. Такой совет дала актриса Алина Алексеева в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Комментируй это».

«Мне кажется, что о проблемах в семье ближайшим родственникам, родителям или ближайшим друзьям, не стоит рассказывать», — сказала артистка.

Она обосновала свою позицию тем, что пара может решить все свои проблемы и помириться. А вот у людей из вашего окружения, знающих о конфликте, неприятный осадок от ситуации останется.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алина Алексеева уверена в женской чуйке. Часто, опираясь на нее, девушки принимают решения, в том числе касающиеся романтических отношений. Так как прекрасный пол, по мнению актрисы, от природы является более интуитивным. На каком-то энергетическом уровне каждая женщина внутри себя знает, есть ли шанс на сохранение пары или уже нет.

