«Осадочек останется»: Алина Алексеева не советует делиться семейными проблемами

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 661 0

После ссоры всегда есть желание рассказать о конфликте в браке близким родственникам, но так делать нежелательно.

Фото, видео: © РИА Новости/Светлана Шевченко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса Алина Алексеева не советует делиться семейными проблемами

Не стоит с близкими людьми делится семейными проблемами. Такой совет дала актриса Алина Алексеева в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Комментируй это».

«Мне кажется, что о проблемах в семье ближайшим родственникам, родителям или ближайшим друзьям, не стоит рассказывать», — сказала артистка.

Она обосновала свою позицию тем, что пара может решить все свои проблемы и помириться. А вот у людей из вашего окружения, знающих о конфликте, неприятный осадок от ситуации останется.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алина Алексеева уверена в женской чуйке. Часто, опираясь на нее, девушки принимают решения, в том числе касающиеся романтических отношений. Так как прекрасный пол, по мнению актрисы, от природы является более интуитивным. На каком-то энергетическом уровне каждая женщина внутри себя знает, есть ли шанс на сохранение пары или уже нет.

А также о том, какое главное правило, по мнению актера Сергея Бурунова, помогает сохранить семью.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.04
-1.48 88.79
-1.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:55
Стоит ли жертвовать собой? Как отличить любовь от созависимости
17:42
Путин не исключил, что вместо глобального потепления будет похолодание
17:28
В США хозяйка ресторана добавляла растворитель в напитки и травила людей
17:19
«Есть чем заняться»: Путин про развитие российского сельского хозяйства
17:15
«Токсичные отношения»: как США вынуждают Европу отказаться от Украины
17:01
«Осадочек останется»: Алина Алексеева не советует делиться семейными проблемами

Сейчас читают

Важнее, чем Париж: почему Рим был особым городом в жизни Валентино
«Честь и вызов»: Константин Богомолов о назначении и. о. ректора Школы-студии МХАТ
«Тонкий момент»: отец похищенного мальчика о том, как продвигается расследование
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026