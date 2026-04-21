Актер Михаил Филиппов: Чем больше будет вокруг любви, тем лучше станет мир

Актер театра и кино Михаил Филиппов поделился своими представлениями об устройстве мира в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Температура Вселенной» в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Трогательная мелодрама рассказывает о встречах и расставаниях людей, которые изучают космос и соприкасаются с его тайнами, но при этом живут самую обычную — человеческую — жизнь.

Героиня картины, женщина-ученая Наташа, ищет способ справиться с изменой мужа. И опорой становится внезапно появившийся друг ее супруга. А Михаил Филиппов назвал своей главной точкой опоры чувство — любовь. Это чувство, по мнению артиста, способно разрушать оковы, мотивировать и вообще спасать мир.

«Мне кажется, что самое в принципе главное в жизни — это любовь… У меня есть ощущение, что любовь — это и есть на самом деле бог. Потому что любовь — это энергия, которая заставляет человека двигаться, и если мы делаем что-то от любви, чаще всего это получается. И чем больше будет вокруг любви, тем красивее и лучше станет мир вокруг», — сказал он.

Великое чувство способно защитить от деструктивной энергии. К сожалению, добавил Филиппов, полностью избавить от нее мир невозможно. По крайней мере пока эта цель видится артисту недостижимой. Но это не значит, что к ней не стоит стремиться! Начав, например, с просветления собственной вселенной — как в фильме.

«Каждый человек же в принципе — это отдельная вселенная, и каждая вселенная существует на своем определенном градусе. Кто-то тихо и спокойно на низких температурах, а кто-то, взрываясь и создавая новые вселенные, живет ярко, быстро. Вот такая для меня „Температура Вселенной“. У каждого своя», — заключил артист.

Сценарий к картине совместно создали режиссер Виктор Шамиров и автор Ольга Мотина-Супонева. Главные роли исполнили Григорий Сиятвинда, Дарья Семенова, Ольга Тумайкина, Антон Эльдаров, Александра Серзина, Ростислав Бершауэр и Михаил Филиппов. Как ранее рассказал Шамиров, однажды он случайно узнал о существовании поселка астрономов Нижний Архыз, поехал изучать его и полюбил всем сердцем. И непременно решил снять о нем фильм.

