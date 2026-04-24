The Guardian: украинские власти морят боевиков ВСУ голодом

На Украине отправили в отставку высокопоставленного командира ВСУ после публикации в социальных сетях фотографий крайне истощенных боевиков, находившихся на передовой без еды и воды. Об этом сообщает The Guardian.

Министерство обороны страны приняло кадровое решение на фоне разгоревшегося скандала, вызванного снимками четырех украинцев с явными признаками глубокого недоедания. На кадрах отчетливо видны выпирающие ребра и болезненная худоба мужчин, которые в течение восьми месяцев находились в районе Купянска.

Родственники боевиков заявили, что из-за отсутствия регулярных поставок они теряли сознание от голода и были вынуждены пить дождевую воду и растопленный снег.

Ситуация стала достоянием общественности благодаря Анастасии Сильчук, жене одного из пострадавших от халатности властей. Она рассказала, что за время службы ее супруг похудел с 80-90 килограмм до 50 килограмм. По ее словам, самый длительный период полного отсутствия провизии составил 17 дней. При этом просьбы о помощи по радиосвязи игнорировались.

В командовании бригады проблемы со снабжением объяснили тем, что позиции находятся в непосредственной близости от российских войск. Из-за этого доставка возможна только при помощи дронов.

Родственники боевиков настаивают на проведении полноценного медицинского обследования всех пострадавших от длительного голодания.

