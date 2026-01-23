Собянин: для ремонта дорог в столице используются смеси московского производства

Материалы для ремонта дорог и благоустройства территорий Москвы целиком производятся на столичных заводах. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал мэр Сергей Собянин.

Например, еще в 2010 году для нужд столицы приходилось покупать асфальтобетонные смеси у разных производителей при отсутствии единого контроля качества. В 2014 году был открыт первый собственный завод. В 2025 году их число выросло до 15, отметил Собянин.

В соответствии с конкретным типом дороги и характером ремонта на объектах применяются специальные составы смесей. Все они производятся на заводах в едином цикле с трехступенчатым контролем качества. Предприятия находятся в разных округах Москвы, что позволяет существенно уменьшить время перевозки материалов к месту проведения работ, подчеркнул мэр.

В течение двух лет в соответствии с программой комплексного благоустройства улиц было обновлено порядка 1,3 тысячи объектов. В частности, в 2025-м году был создан единый пешеходный маршрут вдоль набережных Москвы-реки длиной в 11,4 километра.

