Собянин: для ремонта дорог в столице используются смеси московского производства

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

В 2025 году количество местных производств выросло до 15.

Где производят средства для ремонта дорог в Москве

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Материалы для ремонта дорог и благоустройства территорий Москвы целиком производятся на столичных заводах. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал мэр Сергей Собянин.

Например, еще в 2010 году для нужд столицы приходилось покупать асфальтобетонные смеси у разных производителей при отсутствии единого контроля качества. В 2014 году был открыт первый собственный завод. В 2025 году их число выросло до 15, отметил Собянин.

В соответствии с конкретным типом дороги и характером ремонта на объектах применяются специальные составы смесей. Все они производятся на заводах в едином цикле с трехступенчатым контролем качества. Предприятия находятся в разных округах Москвы, что позволяет существенно уменьшить время перевозки материалов к месту проведения работ, подчеркнул мэр.

В течение двух лет в соответствии с программой комплексного благоустройства улиц было обновлено порядка 1,3 тысячи объектов. В частности, в 2025-м году был создан единый пешеходный маршрут вдоль набережных Москвы-реки длиной в 11,4 километра.

Ранее 5-tv.ru писал, что дополнительная выручка участников «Сделано в Москве» выросла на 50%.

