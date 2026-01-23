В США хозяйка ресторана добавляла растворитель в напитки и травила людей

В США 52-летняя бывшая владелица ресторана травила посетителей в течение двух десятков лет. Она подмешивала в коктейли растворитель. Об этом сообщает People.

Согласно материалам дела, женщина добавляла в напитки пострадавшим опасное химическое вещество. Оно используется в производстве фармацевтических препаратов и литиевых батарей.

Правоохранительные органы штата связывают действия подозреваемой с гибелью посетительницы заведения в декабре 2025 года, а также со смертью клиента в 2007 году. Кроме того, владелице ресторана вменяют попытку устранения еще двоих человек. Расследование показало, что злоумышленница действовала осознанно.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что добавленный в напитки растворитель представляет собой бесцветную жидкость со сладковатым эфирным запахом. Специалисты отмечают, что при попадании в организм это соединение медленно преобразуется в цианид. Это ведет к отсроченному токсическому эффекту и мучительной смерти.

Мотивы преступлений пока остаются неясными, как и характер отношений между подозреваемой и ее целями. Суд отказал женщине в возможности выхода под залог. В настоящее время она находится в центре заключения округа Хендерсон.

Следователи Бюро расследований штата продолжают собирать доказательную базу по эпизодам, охватывающим почти два десятилетия преступной деятельности. Особое внимание уделяется случаю 2007 года, который долгое время оставался нераскрытым.

Отравительнице может грозить пожизненный срок.

