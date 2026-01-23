Врожденное стремление к красоте: как Валентино изменил мир высокой моды

Вся Италия сегодня окрасилась в траурные цвета с оттенком красного. И такое сочетание неслучайно. Страна прощается с последним модным императором — Валентино Гаравани или просто Валентино. Когда-то его так восхитила опера «Кармен», что он решил создать свою визитную карточку — платья уникального оттенка красного.

Более шестидесяти лет модельер диктовал идеалы красоты и элегантности всему миру. Клиентками дизайнера были яркие женщины эпохи — Жаклин Кеннеди и принцесса Диана. А голливудские звезды считали, что его платья не просто красивы, но и приносят удачу. И именно их выбирали для церемонии «Оскара». О прощании с легендой расскажет корреспондент «Известий» Анастасия Волосатова.

Красный и черный сегодня даже на охранниках. Частью палитры Валентино стали тысячи римлян, которые пришли проститься с гением. На церемонию приехали Анна Винтур, Том Форд, Донателла Версаче. В базилике звучит «Лакримоза» Моцарта. Вечный город провожает маэстро навсегда.

Здесь, в базилике Санта-Мария-деи-Анджели-э-дей-Мартири, не просто прощаются с гением. Отпускают целую эпоху. Кутюрье старой школы — и это точно не глянцевый штапм. Целый мир, который он изобрел, раскрасив его в свой фирменный Valentino-red.

Точнее сказать — Rosso. Синьор Валентино учился мастерству в Париже, но вернулся на родину. И уже в Италии создавал эталонные наряды для Софи Лорен, принцессы Дианы, Джулии Робертс. Лаконичные линии, но и движение жизни. Это особенно заметно сейчас, когда индустрия моды превратилась в сплошной пиар и пафос. Мешковатые силуэты новых дизайнеров сам Гаравани называл тяжелыми и неподвижными, как будто одежда перестала слышать тело. Иронично, но именно Баленсиага когда-то не взял маэстро даже в ассистенты.

«Создание наряда — это моя страсть, это всегда была моя жизнь: просыпаться утром, если у меня появляется идея, включать свет и рисовать вещи! Думаю, я был одним из тех дизайнеров, которые всегда были готовы за два или три дня до показа. Я не бегал в последнюю минуту с булавками во рту, пытаясь закончить вещи перед тем, как модель выйдет на подиум», — рассказывал модельер Валентино Гаравани.

Прорыв случился в 1962-м. Показы во Флоренции и Нью-Йорке дали миру нового фэшн-императора, и уже ни одна красная ковровая дорожка не обходилась без нарядов от Валентино — больше полувека.

Еще одной территорией его триумфа стало кино. Все началось со «Сладкой жизни» Феллини. Платье для легендарной сцены в фонтане Треви создал Валентино. Потом — Орнелла Мути в «Укрощении строптивого». Элизабет Тейлор — в триллере «Ночной дозор», ее наряд был будто соткан из воздуха. И, конечно, красный цвет. В противовес парижскому «черному шику». Лучший цвет, который подходит любой женщине. Так говорил маэстро

«Когда я был еще совсем молодым дизайнером, еще до работы в Париже, я поехал в Испанию, в оперный театр. Вокруг себя я увидел всех этих прекрасных женщин. И там было очень много красного цвета. Знаете, испанцы любят красный. И в тот момент я сказал себе: именно сегодня я начинаю свое дело!» — рассказывал кутюрье.

А ведь был еще и «белый период», жест элегантного протеста, когда весь мир захлестнули кричащие принты. Итальянскую моду долго не воспринимали всерьез, до 1970-х. Но когда Жаклин Кеннеди стала носить Валентино, все изменилось. И вот она уже выходит замуж за миллиардера Онассиса в молочном платье.

Но своим личным триумфом сам кутюрье считал церемонию вручения премий «Оскар» 2001 года, когда Джулия Робертс получала статуэтку в платье, которое он создал в 1992-м. Так началась эпоха моды на винтаж.

Валентино удавалось всегда быть актуальным и сохранять стиль. Гений возвел эстетику в абсолют и стал проводником аристократичной, изысканной красоты. Вне зависимости от эпохи и трендов оставался актуальным и в 1960-е, и в 1990-е, и в нулевые. И сам объяснял: стремление к красоте у него врожденное. То, что современный быстрый мир стремительно теряет, возможно, навсегда.

