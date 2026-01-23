Путин не исключил, что вместо глобального потепления будет похолодание

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 33 0

Российский лидер также поговорил о перспективах освоения Арктики.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин не исключил, что вместо глобального потепления придет похолодание. Об этом он сообщил в ходе своего визита в Московский физико-технический институт (МФТИ, Физтех).

«Трудно сказать, <…> то ли у нас ждет потепление глобальное, то ли, кстати, некоторые считают, что сейчас пик потепления прошел, сейчас начнется похолодание», — сказал российский лидер.

Несмотря на это, наша страна все равно намерена осваивать Арктику, к тому же 70% территории РФ находится в серных широтах, добавил Путин. Российский лидер в своем обращении также отметил важность освоения Северного морского пути для международной торговли и логистики.

До этого, 18 ноября, Владимир Путин сообщал, что нужно последовательно усиливать позиции России в Арктике. Президент отметил, что от развития инфраструктуры местных портов напрямую зависит комплексное обустройство городов и поселков на севере, а также повышение качества жизни граждан и создание рабочих мест.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин указал на отношение Дании к Гренландии. Ситуация вокруг острова обнажила противоречия между гренландским истеблишментом и властями королевства. Обычно Совбез ограничивается короткой протокольной частью, но после вопроса председателя Совфеда Валентины Матвиенко президент РФ Владимир Путин успевает высказаться по главным проблемам глобальной повестки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.04
-1.48 88.79
-1.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:55
Стоит ли жертвовать собой? Как отличить любовь от созависимости
17:42
Путин не исключил, что вместо глобального потепления будет похолодание
17:28
В США хозяйка ресторана добавляла растворитель в напитки и травила людей
17:19
«Есть чем заняться»: Путин про развитие российского сельского хозяйства
17:15
«Токсичные отношения»: как США вынуждают Европу отказаться от Украины
17:01
«Осадочек останется»: Алина Алексеева не советует делиться семейными проблемами

Сейчас читают

Важнее, чем Париж: почему Рим был особым городом в жизни Валентино
«Честь и вызов»: Константин Богомолов о назначении и. о. ректора Школы-студии МХАТ
«Тонкий момент»: отец похищенного мальчика о том, как продвигается расследование
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026