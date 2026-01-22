Путин: Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии

Какие темы обсуждались на заседании Совета безопасности в преддверии возможных геополитических перемен, расскажет корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Обычно Совбез ограничивается короткой протокольной частью, но после вопроса председателя Совфеда Валентины Матвиенко президент РФ Владимир Путин успевает высказаться по главным проблемам глобальной повестки.

Прежде всего — о «Совете мира», куда войдут ведущие игроки — США, Россия, Китай, Индия и еще десятки стран. И во многом это альтернатива ООН.

«Мы действительно, получили личное обращение президента США Дональда Трампа с приглашением присоединиться к создаваемой по его инициативе новой международной структуре — „Совету мира“. Мы всегда поддерживали и поддерживаем любые усилия, направленные на укрепление международной стабильности. Отмечаем также и вклад действующей администрации США в поиски решения по урегулированию украинского кризиса», — отметил президент РФ Владимир Путин.

В западной прессе, где столько лет писали о «нерукопожатном Кремле» недоумевают: почему Вашингтон пригласил в совет Путина? Но Трамп сам все объяснил.

«Вы говорили, что опасаетесь: Россия может попытаться прийти и установить контроль над Гренландией. Почему тогда вы приглашаете Путина войти в ваш „Совет мира“?» — спросила журналистка.

«Потому что мы хотим видеть страны, где люди обладают влиянием, где у людей есть власть — тогда у нас никогда не возникнет проблем. Это величайший совет, когда-либо созданный», — заявил президент США Дональд Трамп.

У Москвы и Вашингтона все больше позиций, по которым удается договориться. Наша страна ничего не имеет против американской Гренландии. Дания могла бы ее выгодно продать.

«У нас есть опыт решения подобных вопросов с Соединенными Штатами. В XIX веке, по-моему, в 1867 году, как мы знаем, Россия продала Соединенным Штатам, а Соединенные Штаты купили у нас Аляску. Если сравнить это со стоимостью приобретения Соединенными Штатами Аляски, то цена за Гренландию была бы где-то 200-250 миллионов долларов. А если сравнивать с тогдашними ценами на золото, то эта цифра была бы больше — наверное, к миллиарду, но я думаю, что Соединенные Штаты потянут и эту цифру», — сказал россйский лидер.

Не мытьем так катаньем Трамп собирается сделать Гренландию 51-м штатом США. И судя по всему, главная сделка американского президента уже не за горами.

«У нас есть концепция сделки. Я думаю, что это будет очень хорошая сделка для Соединенных Штатов, но также и для них. И мы уже убрали пошлины, потому что по сути у нас есть концепция сделки», — сказал Трамп.

Прежде непримиримые партнеры постепенно сдают позиции. Для ЕС США — главный рынок сбыта. И европейская экономика, что после подрыва «Северных потоков» едва держится на плаву, без Америки может утонуть. Поэтому многие там становятся сговорчивее. Никаких тебе санкций и коалиции желающих.

«Что касается Арктики, я думаю, президент Трамп прав. Нам нужно защищать Арктику. Мы знаем, что Китай и Россия становятся все более активными в Арктике», — сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Эта история обнажила и противоречия между гренландским истеблишментом, что готов хоть в лодку, только не в Америку. И властями Дании, которые уже ведут диалог о возможном соглашении с вице-президентом и госсекретарем США.

«Дания всегда относилась к Гренландии, как к колонии, и довольно жестко, если не сказать жестоко», — отметил Путин.

Протесты недовольных присоединением Гренландии к США — что попытка ребенка уговорить уже принявшего решение взрослого. ЕС, в отличие от Китая, России, Индии, не входит в число тех самых «сильных игроков», с которыми Америка планирует обсуждать систему мировой безопасности.

