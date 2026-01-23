В ОАЭ начались переговоры представителей России, Украины и США

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 39 0

Об этом заявил глава эмиратского МИД Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

Переговоры делегаций России, США и Украины в ОАЭ подробности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

МИД ОАЭ сообщил о старте переговорного процесса с участием делегаций России, США и Украины. Обсуждения запланированы на пятницу и субботу и пройдут в Абу-Даби.

Утром в пятницу в столицу ОАЭ вылетела рабочая группа по вопросам безопасности. В ее состав вошли представители Министерства обороны, при этом Кремль пока не раскрывает персональный список участников. Точное время начала встречи будет определено после прибытия всех делегаций. В случае необходимости консультации продолжатся в течение двух дней.

Накануне, в ночь на пятницу, в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина с американской делегацией во главе с Уиткоффом. По итогам этих контактов Москва и Вашингтон договорились о проведении первого заседания рабочей группы по безопасности с участием представителей России, США и Украины. Российскую делегацию на переговорах возглавит начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил адмирал Игорь Костюков.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что американская сторона согласилась с тем, что без урегулирования территориального вопроса на основе согласованной в Анкоридже формулы говорить о прочном и долгосрочном решении конфликта не приходится.

