В Мали освобождены захваченные террористами в Нигере граждане России и Украины

В Мали освободили захваченных в 2024 году террористам в Нигере геологов — россиянина Олега Грету и украинца Юрия Юрова. Об этом сообщило Минобороны в своем канале в мессенджере МАКС.

«Силами „Африканского корпуса“ на территории Республики Мали в результате проведенной специальной операции были освобождены захваченные в июле 2024 года в Нигере террористической группировкой „Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин“* сотрудники российской геологоразведочной компании: гражданин Российской Федерации Олег Грета, 1962 года рождения, и гражданин Украины Юрий Юров, 1970 года рождения», — указано в посте.

Геологов доставили в госпиталь, принадлежащий российской военизированной организации «Африканского корпуса», где врачи диагностировали у обоих несколько болезней и сильное физическое истощение. Мужчин доставят в Москву, где им назначат лечение. Реабилитацию они также будут приходить в российской столице.

Руководство российской компании, где работают геологи, поблагодарило «Африканский корпус» и Министерство обороны РФ за освобождение своих сотрудников.

Террористы напали на Олега Грету и Юрия Юрова 18 июля 2024-го на юго-западе Нигера, когда те вели разведку полезных ископаемых. Мужчин взяли в плен, после чего увезли их в Мали. Дипломаты из России были в контакте с властями обоих государств и приложили все усилия для освобождения геологов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — запрещенная в России террористическая группировка.