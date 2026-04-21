В Мали освобождены захваченные террористами в Нигере граждане России и Украины

Евгения Алешина
Евгения Алешина

Сотрудников геологоразведочной компании взяли в плен в 2024 году.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

В Мали освободили захваченных в 2024 году террористам в Нигере геологов — россиянина Олега Грету и украинца Юрия Юрова. Об этом сообщило Минобороны в своем канале в мессенджере МАКС.

«Силами „Африканского корпуса“ на территории Республики Мали в результате проведенной специальной операции были освобождены захваченные в июле 2024 года в Нигере террористической группировкой „Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин“* сотрудники российской геологоразведочной компании: гражданин Российской Федерации Олег Грета, 1962 года рождения, и гражданин Украины Юрий Юров, 1970 года рождения», — указано в посте.

Геологов доставили в госпиталь, принадлежащий российской военизированной организации «Африканского корпуса», где врачи диагностировали у обоих несколько болезней и сильное физическое истощение. Мужчин доставят в Москву, где им назначат лечение. Реабилитацию они также будут приходить в российской столице.

Руководство российской компании, где работают геологи, поблагодарило «Африканский корпус» и Министерство обороны РФ за освобождение своих сотрудников.

Террористы напали на Олега Грету и Юрия Юрова 18 июля 2024-го на юго-западе Нигера, когда те вели разведку полезных ископаемых. Мужчин взяли в плен, после чего увезли их в Мали. Дипломаты из России были в контакте с властями обоих государств и приложили все усилия для освобождения геологов.

Ранее 5-tv.ru писал, что США попросят освободить задержанных в Иране американцев. В плену может находиться до шести человек.

* — запрещенная в России террористическая группировка.

