Бельгия выделила 100 миллионов евро на закупку у США оружия для Украины

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 513 0

В стране действует программа, которая предусматривает поддержку Киева через поставки военной продукции.

Почему Бельгия выделила деньги на вооружение Украине

Бельгия намерена дополнительно направить 100 миллионов евро на закупку вооружения у США для нужд Украины. Об этом заявил министр иностранных дел государства Максим Прево перед встречей глав МИД стран Евросоюза (ЕС) в Люксембурге.

По его словам, средства планируют выделить в рамках программы PURL, которая предусматривает поддержку Киева через поставки военной продукции.

Также министр отметил, что возможные политические изменения в Венгрии могут повлиять на решения ЕС. В их числе перспективы разблокировки пакета помощи Украине на сумму около 90 миллиардов евро, а также о принятии нового 20-го пакета санкций против России.

При этом ранее глава Центробанка Бельгии Пьер Вунш предупреждал, что денег в бюджете нет. Он заявлял, что стране необходимо найти дополнительные средства для сбалансирования бюджета на 2026 год. По его оценке, дефицит может составить не менее пяти миллиардов евро.

Ранее в Бельгии забили тревогу из-за ситуации в Европе. Министр обороны страны Тео Франкен раскритиковал политиков стран Европы за нежелание многие годы инвестировать в оборону.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:59
«Внимание есть»: Калашникова прокомментировала слухи о романе Джигана и Седоковой
19:50
Лерчек запустила новый бренд: юрист объяснил, насколько законны ее действия
19:47
В Мали освобождены захваченные террористами в Нигере граждане России и Украины
19:46
Суд арестовал женщину после смертельной аварии на Садовом кольце
19:41
Шойгу раскритиковал власти Молдавии из-за заявлений в отношении Приднестровья
19:40
Заглядывал под юбки: пенсионер прятал камеру в ботинке ради интимных съемок

Сейчас читают

В Южной Корее арестован основатель поп-группы BTS
Утратил статус: крупнейший в мире айсберг раскрошился на мелкие части
Останки 50 младенцев и шести взрослых нашли на территории кладбища
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео