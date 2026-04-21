Бельгия выделила 100 миллионов евро на закупку у США оружия для Украины

Бельгия намерена дополнительно направить 100 миллионов евро на закупку вооружения у США для нужд Украины. Об этом заявил министр иностранных дел государства Максим Прево перед встречей глав МИД стран Евросоюза (ЕС) в Люксембурге.

По его словам, средства планируют выделить в рамках программы PURL, которая предусматривает поддержку Киева через поставки военной продукции.

Также министр отметил, что возможные политические изменения в Венгрии могут повлиять на решения ЕС. В их числе перспективы разблокировки пакета помощи Украине на сумму около 90 миллиардов евро, а также о принятии нового 20-го пакета санкций против России.

При этом ранее глава Центробанка Бельгии Пьер Вунш предупреждал, что денег в бюджете нет. Он заявлял, что стране необходимо найти дополнительные средства для сбалансирования бюджета на 2026 год. По его оценке, дефицит может составить не менее пяти миллиардов евро.

Ранее в Бельгии забили тревогу из-за ситуации в Европе. Министр обороны страны Тео Франкен раскритиковал политиков стран Европы за нежелание многие годы инвестировать в оборону.

