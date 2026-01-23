«Мелодия дружбы»: НМГ наградили за вклад в отношения РФ и КНР

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 65 0

Посол Китая в России призвал создавать больше теплых и близких к народу совместных работ.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Национальную Медиа Группу наградили за вклад в отношения РФ и КНР

Национальная Медиа Группа (НМГ) получила грамоту за вклад в сотрудничество и дружбу между Россией и Китаем. Ее вручили во время торжественного приема представителей ведущих российских СМИ в посольстве Китая в РФ.

На церемонии присутствовали официальный представитель МИД России Мария Захарова и посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. Награду получил директор по международному сотрудничеству и специальным проектам НМГ Алексей Уразов.

Кроме того, подобной грамотой наградили и МИЦ «Известия».

«Будем совместно исполнять главную мелодию китайско-российской дружбы. Делать акцент на достижениях лидерских контактов, глубоко раскрывать яркие моменты сотрудничества во всех сферах, создавать больше теплых и близких к народу работ, чтобы дружба между Китаем и Россией укоренялась в сердцах людей», — отметил в речи представитель Китая.

Мария Захарова подчеркнула, что наши страны будут продолжать движение к сотрудничеству и достигать новые высоты под мудрым руководством лидеров двух держав.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что НМГ вошла в рейтинг лучших работодателей России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:58
Собянин рассказал, как студенты колледжей Москвы получают реальный опыт работы
23:40
Первый день переговоров России, США и Украины в ОАЭ завершился
23:39
В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль пострадал мирный житель
23:16
Светское фиаско: как Меган Маркл пыталась добиться приглашения на похороны Валентино Гаравани
23:03
«Мелодия дружбы»: НМГ наградили за вклад в отношения РФ и КНР
22:59
«Терпение лопнуло»: Виктория Боня сорвалась на дочь и придумала ей жестокое наказание

Сейчас читают

«Комическая и фантастическая»: умерла звезда сериала «Моя прекрасная няня» Елена Торшина
«Это глупые женщины»: Сергей Бурунов о мужских слезах
Время переосмысления: таро-прогноз на неделю с 26 января по 1 февраля
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026