Сплошная польза: ученые объяснили преимущества дневного сна для мозга

Medical Xpress: дневной сон может прояснить мозг и улучшить способность к учебе

Короткий дневной сон может помочь мозгу восстанавливаться и улучшить способность к обучению. К такому мнению пришли немецкие и швейцарские ученые, проведя исследование. Об этом сообщил медицинский журнал Medical Xpress.

Поскольку мозг на протяжении всего дня находится в режиме постоянной активности, обрабатывая колоссальный объем информации, со временем он этим перенасыщается, и его способность к обучению снижается.

Сон, в свою очередь, помогает регулировать чрезмерную активность без потери важной информации. Кроме того, он приводит к более эффективному ее усвоению.

По словам руководителя исследования профессора Кристофа Ниссона, «синаптическая перезагрузка» может произойти только после дневного сна, освобождая место для формирования новых воспоминаний.

«Короткий сон может помочь вам мыслить яснее и продолжать работать с концентрацией», — отметил немецкий профессор Университетского медицинского центра Фрайбурга Кай Шпигельхальдер.

В исследовании приняли участие 20 здоровых молодых людей, которые либо спали, либо бодрствовали в течение двух послеобеденных часов. В среднем дневной сон продолжался 45 минут.

Ученые добавили, что дневной сон может помочь поддерживать работоспособность у людей, связанных с профессиями, где требуется высокая умственная или физическая нагрузка, например, музыка, спорт или работа в сфере безопасности.

При этом, эпизодические проблемы со сном еще не говорят о снижении не приводят автоматически к снижению трудоспособности. Справится с бессонницей поможет когнитивно-поведенческая терапия, которая не нарушает естественные восстановительные процессы мозга и не вызывает зависимости как снотворные средства.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, бессонница не говорит о слабости или не «неумении расслабляться». Дело совершенно в ином — чаще всего это результат несинхронизированных привычек, света, активности и стресса. В материале Пятого канала рассказали, как с этим справиться.

До этого, издание Medical Xpress сообщало о диете DASH, которую снова признали лучшей для здоровья сердца. Она отличается высоким содержанием клетчатки, а также кальция, калия и магния.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX