Medical Xpress: диета DASH снова признана лучшей для здоровья сердца

Диета Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH), которая была разработана при участии ученых Центра биомедицинских исследований Пеннингтона, второй год подряд признана лучшей диетой для здоровья сердца в рейтинге U.S. News & World Report Best Diets 2026. Также она снова заняла второе место в общем зачете среди всех диет. Об этом сообщил медицинский журнал Medical Xpress.

Диета DASH базируется на низком потреблении насыщенных жиров, холестерина и общего жира. Фрукты, овощи, обезжиренные или маложирные молочные продукты, цельнозерновые культуры, рыба, птица и орехи составляют основу рациона.

При этом важно сократить потребление красного мяса, сладостей, добавленного сахара и сладких напитков.

Изначально рацион создавался для поддержания сердечно-сосудистой системы. Диета отличается высоким содержанием клетчатки, а также кальция, калия и магния.

По словам профессора и дипломированного диетолога Центра Пеннингтона, входившей в команду разработчиков DASH, доктора Кэтрин Шампань, диета практически два десятилетия занимает лидирующие позиции благодаря научно доказанной способности снижать давление, риск инсульта и сердечно-сосудистых осложнений.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, экспресс-диеты не только не дают устойчивого результата, но и наносят серьезный вред организму, особенно пищеварительной системе. Они создают лишь иллюзию контроля над весом.

