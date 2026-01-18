Medical Xpress: диета DASH снова признана лучшей для здоровья сердца

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Такой рацион отличается высоким содержанием клетчатки, а также кальция, калия и магния.

Какая диета улучшает здоровье сердца и полезна для организма

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Диета Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH), которая была разработана при участии ученых Центра биомедицинских исследований Пеннингтона, второй год подряд признана лучшей диетой для здоровья сердца в рейтинге U.S. News & World Report Best Diets 2026. Также она снова заняла второе место в общем зачете среди всех диет. Об этом сообщил медицинский журнал Medical Xpress.

Диета DASH базируется на низком потреблении насыщенных жиров, холестерина и общего жира. Фрукты, овощи, обезжиренные или маложирные молочные продукты, цельнозерновые культуры, рыба, птица и орехи составляют основу рациона.

При этом важно сократить потребление красного мяса, сладостей, добавленного сахара и сладких напитков.

Изначально рацион создавался для поддержания сердечно-сосудистой системы. Диета отличается высоким содержанием клетчатки, а также кальция, калия и магния.

По словам профессора и дипломированного диетолога Центра Пеннингтона, входившей в команду разработчиков DASH, доктора Кэтрин Шампань, диета практически два десятилетия занимает лидирующие позиции благодаря научно доказанной способности снижать давление, риск инсульта и сердечно-сосудистых осложнений.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, экспресс-диеты не только не дают устойчивого результата, но и наносят серьезный вред организму, особенно пищеварительной системе. Они создают лишь иллюзию контроля над весом.

