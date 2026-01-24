Вес под контролем: какой хлеб можно есть при похудении без вреда для фигуры

Нутрициолог Кованова: ржаной хлеб считается наиболее безопасным для фигуры

Ржаной, бездрожжевой и цельнозерновой хлеб считаются наиболее полезными и безопасными для фигуры. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова в интервью aif.ru.

По словам специалиста, такие виды хлеба производятся из цельного зерна, благодаря чему содержат больше клетчатки. Это способствует более медленному усвоению продукта, помогает дольше сохранять чувство сытости и снижает риск переедания. Кроме того, цельнозерновой и ржаной хлеб положительно влияют на работу пищеварительной системы.

В то же время белый хлеб и сдобные изделия диетолог отнесла к наименее полезным вариантам. Из-за высокого содержания простых углеводов и низкой пищевой ценности их чрезмерное употребление может привести к набору лишнего веса и нарушению обмена веществ.

При выборе хлеба важно обращать внимание не только на его вид, но и на состав, отдавая предпочтение продуктам без добавленного сахара и рафинированной муки.

