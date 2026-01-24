Вес под контролем: какой хлеб можно есть при похудении без вреда для фигуры

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 41 0

Правильный состав выпечки влияет на сытость и аппетит. Так на что обращать внимание при выборе?

Какой хлеб можно есть при похудении без вреда для фигуры

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Нутрициолог Кованова: ржаной хлеб считается наиболее безопасным для фигуры

Ржаной, бездрожжевой и цельнозерновой хлеб считаются наиболее полезными и безопасными для фигуры. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова в интервью aif.ru.

По словам специалиста, такие виды хлеба производятся из цельного зерна, благодаря чему содержат больше клетчатки. Это способствует более медленному усвоению продукта, помогает дольше сохранять чувство сытости и снижает риск переедания. Кроме того, цельнозерновой и ржаной хлеб положительно влияют на работу пищеварительной системы.

В то же время белый хлеб и сдобные изделия диетолог отнесла к наименее полезным вариантам. Из-за высокого содержания простых углеводов и низкой пищевой ценности их чрезмерное употребление может привести к набору лишнего веса и нарушению обмена веществ.

При выборе хлеба важно обращать внимание не только на его вид, но и на состав, отдавая предпочтение продуктам без добавленного сахара и рафинированной муки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, можно ли хранить черный и белый хлеб вместе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:54
Доброволец рассказала о дальнейших планах поиска семьи Усольцевых
7:33
Сплошная польза: ученые объяснили преимущества дневного сна для мозга
7:15
Вес под контролем: какой хлеб можно есть при похудении без вреда для фигуры
6:56
«В соответствии с законом»: Китай обозначил свою позицию по Арктике
6:35
Банковская атака: в МВД назвали пять признаков звонка от мошенников
6:16
Паспорт ни при чем: как относятся к русским туристам за границей

Сейчас читают

Банковская атака: в МВД назвали пять признаков звонка от мошенников
МОК пообещал усиленные меры безопасности для российских спортсменов на Олимпиаде
Белый дом оценил первый день переговоров по Украине в Абу-Даби
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026