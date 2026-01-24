Интервальное электричество: энергетике Украины предрекли скорую катастрофу

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 17 0

Жилые дома в Незалежной остаются без отопления на протяжении нескольких недель.

В каком состоянии энергетика Украины

Фото: Zuma/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава ДТЭК: Энергетика Украины на грани катастрофы

Состояние энергетического сектора Украины близко к катастрофическому. Об этом изданию Reuters заявил глава украинского холдинга ДТЭК Максим Тимченко.

По его словам, жители Незалежной теперь получают электричество лишь на три-четыре часа, после чего его отключают на 15 часов. Некоторые многоквартирные жилые здания остаются без отопления на протяжении нескольких недель.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине ввели режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики. Министр соответствующего ведомства Денис Шмыгаль заявил, что это необходимо для «максимальной координации действий всех служб в столице, регионе и общинах».

В период действия режима ЧС украинцам разрешили передвигаться во время комендантского часа, если они направляются в зоны обогрева. Кроме того, сообщалось об упрощении процедуры подключения резервных источников электричества и перераспределении резервных мощностей между различными областями страны в соответствии с потребностями ключевых объектов инфраструктуры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:19
Интервальное электричество: энергетике Украины предрекли скорую катастрофу
9:04
«Лучшая»: актер Слава Копейкин рассказал, как мама повлияла на его жизнь
8:43
Силы ПВО России поразили 75 украинских беспилотников за ночь
8:31
«Я раньше стеснялся»: Сергей Бурунов о работе с психологом
8:13
«Ребенку нужен родитель»: актер Слава Копейкин о воспитании детей
8:00
«Люба, дети и завод»: как изменились актеры популярного сериала нулевых

Сейчас читают

Банковская атака: в МВД назвали пять признаков звонка от мошенников
МОК пообещал усиленные меры безопасности для российских спортсменов на Олимпиаде
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026