Интервальное электричество: энергетике Украины предрекли скорую катастрофу

Глава ДТЭК: Энергетика Украины на грани катастрофы

Состояние энергетического сектора Украины близко к катастрофическому. Об этом изданию Reuters заявил глава украинского холдинга ДТЭК Максим Тимченко.

По его словам, жители Незалежной теперь получают электричество лишь на три-четыре часа, после чего его отключают на 15 часов. Некоторые многоквартирные жилые здания остаются без отопления на протяжении нескольких недель.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине ввели режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики. Министр соответствующего ведомства Денис Шмыгаль заявил, что это необходимо для «максимальной координации действий всех служб в столице, регионе и общинах».

В период действия режима ЧС украинцам разрешили передвигаться во время комендантского часа, если они направляются в зоны обогрева. Кроме того, сообщалось об упрощении процедуры подключения резервных источников электричества и перераспределении резервных мощностей между различными областями страны в соответствии с потребностями ключевых объектов инфраструктуры.

