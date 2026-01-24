Противники миграционной службы США заперлись в офисе мэра Сан-Диего

Демонстранты объявили «сидячую забастовку».

Как народ США протестует против ICE

Фото: Reuters/Mike Blake

Пять активистов, протестующих против сотрудничества муниципальных властей со службой иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) на несколько часов заперлись в офисе мэра Сан-Диего Тодда Глории. Об этом сообщило местное отделение телеканала NBC.

Противники ICE забаррикадировались на 11-м этаже и назвали свои действия «сидячей забастовкой». Бунт продлился несколько часов и закончился тем, что полиция пробилась в здание и взяла демонстрантов под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал, что ICE содержит под стражей 73 тысячи мигрантов, что стало рекордом в истории организации. По информации CBS, около 60 тысяч задержанных — это взрослые одинокие люди. Им грозит депортация за инкриминируемые нарушения иммиграционного законодательства. Еще шесть тысяч человек — семьи с детьми, уточняют журналисты.

Скандал вокруг действий агента ICE в Миннеаполисе разгорелся в начале января, когда тот застрелил женщину, пытавшуюся препятствовать рейду, который проводили сотрудники ведомства.

