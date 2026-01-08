Агент ICE застрелил женщину в Миннеаполисе

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 28 0

Стрельба произошла во время рейда по противодействию незаконной миграции.

За что агент ICE застрелил женщину в Миннеаполисе

Фото: EPA/ТАСС

Американка погибла от выстрела сотрудника иммиграционной службы США в Миннеаполисе. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на Департамент внутренней безопасности.

Стрельба произошла на пересечении 34-й улицы и Портленд-авеню. Погибшей было 37 лет, сенатор Тина Смит сообщила, что она была гражданской Штатов. Министерство внутренней безопасности прокомментировало произошедшее — представитель ведомства Триша Маклафлин заявила, что агенты ICE выполняли рейд по противодействию незаконной миграции.

Федеральное бюро расследований устанавливает все обстоятельства произошедшего. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей потребовал от сотрудников ICE «немедленно покинуть город». Президент США Дональд Трамп поддержал правоохранителей, выразив уверенность, что агент открыл огонь в целях самообороны.

После гибели горожанки местные жители организовали массовую акцию протеста. Демонстранты вытесняют правоохранителей и агентов ICE из района, забрасывают их снежками и наносят вред служебным автомобилям. Также один из бунтовщиков сжег государственный флаг США. Издание AP отмечает, что убийство произошло всего в нескольких кварталах от места, где в 2020 году погиб афроамериканец Джордж Флойд.

Ранее 5-tv.ru писал, что министерство внутренней безопасности США включило 27 граждан Украины в базу наиболее опасных задержанных иностранных преступников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака

