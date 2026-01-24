Второй день переговоров в Абу-Даби пройдет без прессы

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 49 0

Все три стороны согласны с закрытым характером встречи.

Как пройдет второй день переговоров в Абу-Даби

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Переговоры по Украине возобновились в Абу-Даби,

Во второй день встречи в Абу-Даби переговоры также пройдут в закрытом режиме без прессы. Об этом сообщил источник ТАСС.

«Пресса снова не предусматривается<…> Действует закрытый режим, с этим согласны участники всех трех сторон», — сообщил инсайдер.

Переговоры уже стартовали.

Ранее Белый дом оценил прошедший первый день трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной в Абу-Даби. Представитель американского правительства заявил NBC News, что встреча прошла продуктивно.

Согласно заявлению чиновника, возобновление дискуссий вокруг украинского конфликта указывает на вновь предпринимаемые усилия по мирному урегулированию после месяцев приостановки дипломатического процесса.

От Москвы в ОАЭ отправились руководители из Министерства обороны РФ в составе группы под руководством начальника Главного управления Генерального штаба адмирала Игоря Костюкова. Украинскую же делегацию на встрече в Эмиратах возглавил секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:51
«Вышел покурить и умер»: близкие Олейникова рассказали о причине его смерти
13:43
Погибшего пловца Свечникова доставили в Россию
13:32
«Новые Муссолини»: фронтмен Pink Floyd сравнил западных лидеров с фашистами
13:13
Умер известный режиссер и телеведущий Александр Олейников
12:57
Метеорологи рассказали, когда в Москве потеплеет
12:30
Второй день переговоров в Абу-Даби пройдет без прессы

Сейчас читают

«Лучшая»: актер Слава Копейкин рассказал, как мама повлияла на его жизнь
Ка-52М уничтожил живую силу и технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Не срезать силу и удачу: лунный гороскоп стрижек на январь 2026
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026