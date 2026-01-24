Второй день переговоров в Абу-Даби пройдет без прессы

Переговоры по Украине возобновились в Абу-Даби,

Во второй день встречи в Абу-Даби переговоры также пройдут в закрытом режиме без прессы. Об этом сообщил источник ТАСС.

«Пресса снова не предусматривается<…> Действует закрытый режим, с этим согласны участники всех трех сторон», — сообщил инсайдер.

Переговоры уже стартовали.

Ранее Белый дом оценил прошедший первый день трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной в Абу-Даби. Представитель американского правительства заявил NBC News, что встреча прошла продуктивно.

Согласно заявлению чиновника, возобновление дискуссий вокруг украинского конфликта указывает на вновь предпринимаемые усилия по мирному урегулированию после месяцев приостановки дипломатического процесса.

От Москвы в ОАЭ отправились руководители из Министерства обороны РФ в составе группы под руководством начальника Главного управления Генерального штаба адмирала Игоря Костюкова. Украинскую же делегацию на встрече в Эмиратах возглавил секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров.

