Белый дом оценил первый день переговоров по Украине в Абу-Даби

В Белом доме назвали успешным первый день переговоров по Украине в Абу-Даби

В Белом доме считают, что первый день трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной в Абу-Даби прошел продуктивно. Таким мнением поделился представитель Белого дома в разговоре с телеканалом NBC News.

Чиновник из американской администрации уточнил, что переговоры продолжатся завтра, 24 января. Согласно его заявлению, возобновление дискуссий указывает на активизацию усилий по мирному урегулированию украинского конфликта после нескольких месяцев остановки дипломатического процесса.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, стартовый день переговоров завершился. Он проходил в рабочем режиме.

Центральной темой остается вопрос территориального статуса Донбасса. До тех пор, пока эта проблема не будет урегулирована, рассчитывать на преодоление тупика в вопросе урегулирования украинского кризиса будет бесполезно.

Перед началом консультаций президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился с главами делегаций Москвы, Киева и Вашингтона и пожелал им успехов на переговорах.

Он выразил надежду, что страны смогут прекратить многолетний вооруженный конфликт и достигнут мира, который «отвечает интересам всех сторон».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил о намерении страны продолжить добиваться поставленных целей на СВО, пока не будет выработано решение территориального вопроса между российской и украинской сторонами.

