Белый дом оценил первый день переговоров по Украине в Абу-Даби

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 22 0

Встреча Москвы, Вашингтона и Киева возобновится 24 января.

Как прошел первый день трехсторонних переговоров в ОАЭ

Фото: Reuters/Hamad Al Kaabi/UAE Presidential

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Белом доме назвали успешным первый день переговоров по Украине в Абу-Даби

В Белом доме считают, что первый день трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной в Абу-Даби прошел продуктивно. Таким мнением поделился представитель Белого дома в разговоре с телеканалом NBC News.

Чиновник из американской администрации уточнил, что переговоры продолжатся завтра, 24 января. Согласно его заявлению, возобновление дискуссий указывает на активизацию усилий по мирному урегулированию украинского конфликта после нескольких месяцев остановки дипломатического процесса.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, стартовый день переговоров завершился. Он проходил в рабочем режиме.

Центральной темой остается вопрос территориального статуса Донбасса. До тех пор, пока эта проблема не будет урегулирована, рассчитывать на преодоление тупика в вопросе урегулирования украинского кризиса будет бесполезно.

Перед началом консультаций президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился с главами делегаций Москвы, Киева и Вашингтона и пожелал им успехов на переговорах.

Он выразил надежду, что страны смогут прекратить многолетний вооруженный конфликт и достигнут мира, который «отвечает интересам всех сторон».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил о намерении страны продолжить добиваться поставленных целей на СВО, пока не будет выработано решение территориального вопроса между российской и украинской сторонами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:58
Белый дом оценил первый день переговоров по Украине в Абу-Даби
0:38
Штангистов РФ до 20 лет допустили до международных турниров с флагом и гимном
0:19
Политический заказ: в Microsoft оценили степень внедрения ИИ в России
23:58
Собянин рассказал, как студенты колледжей Москвы получают реальный опыт работы
23:40
Первый день переговоров России, США и Украины в ОАЭ завершился
23:39
В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль пострадал мирный житель

Сейчас читают

«Комическая и фантастическая»: умерла звезда сериала «Моя прекрасная няня» Елена Торшина
«Это глупые женщины»: Сергей Бурунов о мужских слезах
Время переосмысления: таро-прогноз на неделю с 26 января по 1 февраля
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026